Alfredo Cornejo indicó que se van a estudiar las opciones para que el proyecto minero Patagonia Gold pueda producir oro dentro de los parámetros de la Ley 7.722. Foto: Gobierno de Mendoza

Quién compra y quién vende

Patagonia Gold es una minera que cotiza en la bolsa de Canadá y concentra toda su actividad en Argentina. Su historia está en Santa Cruz, pero hoy su principal activo es Calcatreu, una mina de oro y plata en Río Negro. La empresa la construyó y la puso en marcha este año: en marzo empezó a procesar mineral y en junio despachó su primer cargamento de oro. Con esa experiencia reciente llega a Mendoza. La compañía dice que el Gobierno provincial se mostró dispuesto a trabajar en conjunto sobre el proyecto.

Pan American Silver, la vendedora, es una compañía canadiense y una de las mayores productoras de plata del mundo, con minas en varios países de América. En Argentina opera Cerro Moro, en Santa Cruz, y tiene en Chubut el proyecto Navidad, frenado por una ley provincial que restringe la minería. Don Sixto era un activo sin desarrollo dentro de su cartera, y con esta venta pasa a manos de una empresa que lo va a tener entre sus prioridades.

Un proyecto que se detuvo en 2007

Don Sixto está en el distrito Agua Escondida, en Malargüe, a unos 350 kilómetros por ruta de la capital provincial. Lo descubrió en 1996 la empresa Argentina Mineral Development con el nombre de La Cabeza. En 2003 lo compró la canadiense Exeter Resource, que le puso su nombre actual.

Exeter avanzó rápido: sumando su trabajo y el de los operadores anteriores, se perforaron más de 59.000 metros en 545 pozos. En 2007, con la sanción de la 7.722, suspendió la exploración, porque su esquema de procesamiento era el convencional en la industria del oro, que usa cianuro. Desde entonces el proyecto no se movió.

El desafío de la nueva etapa es encontrar una forma de procesar el mineral compatible con la ley mendocina. Ese es el trabajo técnico que se abre ahora entre la empresa y la Provincia.

Foto: Gobierno de Mendoza

Cuánto oro hay

La última estimación de recursos es de ese mismo año. Calculó unas 924.000 onzas de oro en las categorías de mayor certeza, medidos e indicados, y otras 334.000 en la categoría inferida, la de menor confianza. En total son unas 39 toneladas de oro, con leyes de entre 1,1 y 1,5 gramos por tonelada de roca.

Patagonia Gold toma esos números como una referencia del tamaño del depósito, no como recursos vigentes. Tienen casi 20 años, responden a los supuestos técnicos y económicos de 2007 y la compañía todavía tiene que verificarlos.

Cómo se paga

El acuerdo divide el precio en tres tramos. U$S2 millones se pagan al cierre de la operación. Otros U$S5 millones vencen 4 meses después de que se alcancen los hitos regulatorios o de permisos que habiliten explorar o explotar Don Sixto, con un plazo máximo de cuatro años. Los U$S7,5 millones restantes se pagan solo si la mina llega a producir, dentro de los 6 meses posteriores al arranque. Más de la mitad del precio depende de que el proyecto se construya.

La operación todavía tiene que cumplir las condiciones de cierre habituales para este tipo de acuerdos. Después, el futuro de Don Sixto va a depender de los estudios técnicos y ambientales, los permisos y el financiamiento.