La conversación abordará las necesidades de infraestructura, la coordinación entre provincias y las condiciones para atraer inversiones. Son jurisdicciones con proyectos en diferentes etapas de desarrollo que buscan ampliar la exploración y la producción de cobre.

Mandatarios del cobre. Cornejo junto a Marcelo Orrego (derecha, San Juan) y Raúl Jalil (izquierda, Catamarca). Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

La coincidencia de los gobernadores con Santilli y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también le da un componente político al encuentro: se produce en una semana marcada por las negociaciones nacionales por la suspensión de las PASO de 2027.

Por otra parte, se trata de otro capítulo -contundente- sobre el intento del mandatario mendocino de diversificar la matriz productiva de la provincia, que desde hace tiempo explora nuevas actividades para su economía.

Menem participará este jueves de 11 a 11.40 en el panel “El futuro de Mendoza en el escenario Nacional e Internacional”, junto con los embajadores de Canadá, Stewart Ross Wheeler, y de Chile, Gonzalo Uriarte Herrera; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza, Natalio Mema. Moderará el periodista Nicolás Gandini. A las 14.30, otro espacio abordará la cooperación entre Mendoza y Chile en capacidades técnicas, formación y proveedores.

BHP y Teck expondrán sobre cobre y exploración en Argentina

Teck Resources tendrá su presentación este jueves de 12.10 a 13, a cargo de Andrés Castillo, gerente de Exploraciones Chile-Argentina. El taller estará dedicado a la compañía y sus proyectos en el país.

La minera canadiense cuenta entre sus principales activos con Quebrada Blanca, en Chile, y una participación en Antamina, en Perú. BHP, de origen anglo-australiano, opera Escondida, en Chile, uno de los principales yacimientos de cobre del mundo.

BHP expondrá de 17.20 a 17.50, con René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicación, y Emily Nicholls, gerente de Xplor. Presentarán la perspectiva de la empresa sobre el cobre en América Latina y ese programa de aceleración para compañías exploradoras.

Según la información de los organizadores, Xplor acompaña a empresas en las primeras etapas de identificación y evaluación de recursos minerales, cuando necesitan financiamiento, capacidades técnicas y redes de conocimiento para avanzar hacia nuevos descubrimientos.

Antes, de 15.20 a 16, los especialistas canadienses Neil Adshead, Nicole Adshead-Bell y Joe Mazumdar analizarán estrategias de inversión en exploración, con la moderación de Sebastián Piña, gerente general de Impulsa Mendoza. Las autoridades mineras de las provincias participarán del panel “Argentina minera: la visión de las provincias” de 16.30 a 17.20, antes de la conferencia de BHP.

El viernes será el turno de la regulación minera y los bancos

La segunda jornada comenzará a las 9 con conferencias sobre sostenibilidad y gestión de riesgos. Durante la mañana se debatirán la regulación ambiental, el Código de Minería y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

De 11.40 a 12.20, la senadora Flavia Royón y los diputados Fernanda Ávila y Lisandro Nieri compartirán un panel sobre el marco normativo federal de la minería, con la moderación del periodista Marcelo Torrez. Luego, de 12.20 a 13, BHP y Teck participarán de un intercambio sobre sostenibilidad en la cadena de valor, junto con representantes de Impulsa Mendoza y del área provincial de Ambiente.

Uno de los espacios centrales de la tarde será el panel de banca internacional, de 14.30 a 15.30. Participarán Federico Elewaut, de Citi; Joao Auler, de UBS Investment Bank, y Sebastián Ludmer, de Deutsche Bank. Moderará Nicolás Daher, economista y analista de The Economist.

El debate estará dedicado a los requisitos que consideran las entidades antes de financiar un proyecto minero. Entre ellos aparecen la calidad de los estudios geológicos, los costos, la infraestructura, las autorizaciones ambientales y los riesgos de ejecución.

De 15.30 a 16.10 expondrán James Hedalen, de Kobrea; Luis Ducassi, de Jaguar Uranium, y Alex Raab, de Argentina Metals. De 16.30 a 17.10, el panel sobre minerales críticos reunirá a René Muga, de BHP; Sam Roffey, de Teck; Fabián Gregorio, presidente de Minera San Jorge; Bruno Oberlis, presidente de Dioxitek, y Esteban Rojas, de Relaciones Gubernamentales e Internacionales para Latinoamérica de Anglo American.

El cierre de las conferencias está previsto de 17.10 a 17.30, con Sergio Berensztein y una presentación de los primeros resultados de un estudio sobre minería y opinión pública en Argentina. El cronograma completo puede consultarse en el sitio oficial de la cumbre.