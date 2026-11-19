Más allá de la incertidumbre política o de las idas y vueltas del financiamiento bancario -que alcanzó un pico del 18,7% de los cierres en 2025-, las transacciones en la provincia siguieron traccionadas por el capital propio, evidenciando una marcada división según el tipo de inmueble adquirido.

Lotes y departamentos: el terreno elegido por el inversor

Al desagregar las cifras por tipología, el relevamiento de inmoMetrics revela que más de la mitad de los departamentos y terrenos terminan en manos de compradores que buscan preservar o multiplicar su patrimonio: