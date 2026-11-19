El mercado inmobiliario mendocino funciona bajo una lógica dual que desmiente varios mitos sobre el comportamiento del comprador local. De acuerdo con los datos consolidados por el Monitor Inmobiliario de Mendoza, elaborado por la consultora inmoMetrics bajo la dirección del corredor inmobiliario Matías Righi, el 53,9% de las operaciones concretadas en los últimos 4 años tuvieron como destino la vivienda, mientras que el 45,1% respondieron a fines de inversión.
Grieta inmobiliaria en Mendoza: ¿casa propia o invertir en departamentos y lotes?
Un relevamiento de más de 5.700 operaciones reales cerradas en la provincia entre 2023 y octubre de 2026 expuso una marcada división en el destino de las propiedades
Más allá de la incertidumbre política o de las idas y vueltas del financiamiento bancario -que alcanzó un pico del 18,7% de los cierres en 2025-, las transacciones en la provincia siguieron traccionadas por el capital propio, evidenciando una marcada división según el tipo de inmueble adquirido.
Lotes y departamentos: el terreno elegido por el inversor
Al desagregar las cifras por tipología, el relevamiento de inmoMetrics revela que más de la mitad de los departamentos y terrenos terminan en manos de compradores que buscan preservar o multiplicar su patrimonio:
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Lotes, la apuesta por la revalorización: lideran el perfil inversor con el 56,1% de las operaciones destinadas a resguardo de capital, frente al 42,3% adquirido para construir vivienda. Según analizó Matías Righi, el inversor local opta por renunciar al alquiler mensual y asumir costos de mantenimiento e impuestos porque prioriza la apreciación de la tierra en dólares a mediano plazo.
Departamentos, liquidez y renta activa: en este segmento, el 51,9% de las compras apuntan a la inversión, mientras que el 47,8% se destinan a uso habitacional. Quienes eligen unidades en altura buscan generar un flujo de caja mensual —mediante alquiler tradicional o temporario— o asegurar un activo dolarizado de fácil reventa ante imprevistos.
Inmunidad frente al ciclo político y las tasas: en los años posteriores a las elecciones (2024 y 2026), la participación inversora escaló al 47,33% y al 45,66% respectivamente, demostrando que el ladrillo opera como un refugio estructural por encima de la coyuntura.
Casi 8 de cada 10 mendocinos valoran la casa propia como refugio familiar
En la vereda opuesta de esta grieta inmobiliaria aparece el mercado de las casas, donde la lógica financiera cede por completo frente al proyecto de vida. Los datos auditados sobre una red de más de 50 inmobiliarias matriculadas confirman que el 78,3% de las casas se compran para vivir y apenas el 21,0% se adquieren con fines de inversión.
Con un valor de referencia promedio ubicado en torno a los U$S116.000, este segmento responde a la búsqueda de estabilidad, espacio y seguridad familiar a largo plazo —con fuerte tracción en barrios privados—, consolidando la idea de que, para el mendocino, el hogar definitivo sigue siendo un bien sagrado ajeno a la especulación de renta mensual.
En pocas palabras
- Grieta inmobiliaria: el 53,9% de las operaciones en Mendoza son para vivir y el 45,1% para inversión.
- Terrenos y departamentos: mayormente adquiridos por inversores (56,1% y 51,9% respectivamente).
- Casas, refugio familiar: el 78,3% de las casas se compran para vivir, no como inversión.