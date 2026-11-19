Argentina encabeza un preocupante ranking global en cuanto a la carga tributaria sobre los préstamos personales. La presión impositiva eleva el costo financiero de estos créditos en un 39%, situando al país como el único entre las principales economías que aplica de manera simultánea cuatro gravámenes directos sobre el financiamiento.
Así lo detalla un informe elaborado por la firma internacional BDO Argentina para la ONG Lógica. El estudio, que analizó la estructura impositiva de 30 países con el 84% del PBI global, pone de manifiesto que por cada $1.400 que un deudor paga en intereses y costos asociados, casi $400 ($390) corresponden a impuestos que van a las arcas públicas.
La notable superposición de tributos nacionales, provinciales y municipales sobre los intereses incluye el IVA ($240), Ingresos Brutos ($100) y tasas municipales ($50). A esto se suma el Impuesto de Sellos, un tributo provincial que grava directamente el capital total del préstamo al momento de la firma del contrato.
Préstamos: impacto fiscal en las provincias argentinas
El relevamiento de BDO subraya que un crédito personal en Argentina es un 30% más gravoso fiscalmente que en Turquía, el segundo país en el ranking. Uruguay se ubica 3º con una carga del 22%. Veinte de las naciones analizadas, incluyendo Estados Unidos y Alemania, aplican una carga del 0% sobre los intereses, lo que demuestra la excepcionalidad del modelo argentino.
Argentina es el único de los 30 países estudiados que figura en el podio de los 4 impuestos analizados, ocupando el primer puesto en Impuesto de Sellos y Tasas Municipales, y el segundo en IVA e Ingresos Brutos. Los tributos subnacionales representan la mayor parte de la recaudación: de cada $100 de impuestos sobre intereses, $69 quedan en manos de provincias y municipios.
Por qué se desincentiva el acceso al crédito
Alberto Mastandrea, socio líder de Impuestos de BDO Argentina, señaló que la superposición tributaria es lo más llamativo, ya que “mientras en el mundo, en general, se desgrava el crédito, en Argentina es donde más se lo grava”. Esta política fiscal, en lugar de promover el financiamiento, lo desalienta, afectando directamente el consumo y la actividad económica.
Por su parte, Matías Olivero Vila, presidente de Lógica, advirtió que la carga impositiva volvió el crédito bancario “tan gravoso que casi lo elimina”. Citó el caso de Chile, que tiene nueve veces más préstamos a individuos que Argentina, atribuyendo la diferencia principalmente a los impuestos. “En el crédito, el problema es binario: es la moto o auto que no se compra, o la ampliación de la casa que no se hace”, sostuvo, reclamando una baja sustancial de la carga fiscal para un crédito más accesible.
Fuente: Noticias Argnetinas
En pocas palabras
- Argentina lidera: el país es el único con cuatro gravámenes directos sobre préstamos personales.
- Costo financiero: la presión impositiva eleva el costo de los créditos personales en un 39%.
- Comparativa global: el crédito argentino es un 30% más gravoso fiscalmente que en Turquía.