Costo financiero. La presión impositiva eleva el costo de los créditos personales en un 39%.

Préstamos: impacto fiscal en las provincias argentinas

El relevamiento de BDO subraya que un crédito personal en Argentina es un 30% más gravoso fiscalmente que en Turquía, el segundo país en el ranking. Uruguay se ubica 3º con una carga del 22%. Veinte de las naciones analizadas, incluyendo Estados Unidos y Alemania, aplican una carga del 0% sobre los intereses, lo que demuestra la excepcionalidad del modelo argentino.

Argentina es el único de los 30 países estudiados que figura en el podio de los 4 impuestos analizados, ocupando el primer puesto en Impuesto de Sellos y Tasas Municipales, y el segundo en IVA e Ingresos Brutos. Los tributos subnacionales representan la mayor parte de la recaudación: de cada $100 de impuestos sobre intereses, $69 quedan en manos de provincias y municipios.

Por qué se desincentiva el acceso al crédito

Alberto Mastandrea, socio líder de Impuestos de BDO Argentina, señaló que la superposición tributaria es lo más llamativo, ya que “mientras en el mundo, en general, se desgrava el crédito, en Argentina es donde más se lo grava”. Esta política fiscal, en lugar de promover el financiamiento, lo desalienta, afectando directamente el consumo y la actividad económica.

Por su parte, Matías Olivero Vila, presidente de Lógica, advirtió que la carga impositiva volvió el crédito bancario “tan gravoso que casi lo elimina”. Citó el caso de Chile, que tiene nueve veces más préstamos a individuos que Argentina, atribuyendo la diferencia principalmente a los impuestos. “En el crédito, el problema es binario: es la moto o auto que no se compra, o la ampliación de la casa que no se hace”, sostuvo, reclamando una baja sustancial de la carga fiscal para un crédito más accesible.

Fuente: Noticias Argnetinas