Las distintas modalidades de dólar vivieron este miércoles una jornada convulsionada. Foto: archivo

En el segmento financiero, los dólares bursátiles también operaron con marcada firmeza y se convirtieron en el dato saliente de la rueda. El dólar Contado con Liquidación (CCL) avanzó 1,5% y superó por primera vez la barrera de los $1.700 al finalizar en $1.722,38. Por su parte, el dólar MEP o Bolsa trepó 1,6% y terminó la jornada en $1.624.

Este repunte de las cotizaciones financieras volvió a ensanchar la distancia frente al tipo de cambio oficial. La brecha entre el CCL y el dólar mayorista alcanzó los $160,50, lo que representa 10,3%. Se trata de la diferencia más amplia registrada desde octubre de 2025, en coincidencia con las elecciones legislativas.

El movimiento en bancos y el rol del Banco Central

En el mercado oficial, el dólar minorista acompañó la tendencia con un ajuste moderado y cerró a $1.530 para la compra y $1.580 para la venta en las pizarras del Banco Nación, tras subir $5 en el día. De este modo, el billete oficial suma un alza de $20 en noviembre y de $100 desde el cierre del año pasado.

En los bancos y agencias que operan en Mendoza, en tanto, la cotización promedio del dólar oficial se ubicó en $1.553,51 para la compra y $1.591,82 para la venta, con puntas de $1.574 en el Banco Hipotecario y de $1.585 en el Banco Columbia.

Por su parte, el dólar mayorista -referencia clave para el comercio exterior- subió $7,50 (0,5%) en una rueda con un volumen operado superior a los U$S356 millones y concluyó en $1.559,50, quedando a medio peso de los $1.560. El techo del esquema de bandas cambiarias fijado por la autoridad monetaria se posicionó en $1.974,20. Si bien en noviembre el tipo de cambio mayorista acumula un alza de $25,50 (1,7%), en el balance anual avanza 7,2%, muy por debajo del 26,3% de inflación acumulada en 2026.

En tanto, el dólar tarjeta -aplicado a consumos en el exterior y servicios digitales- escaló hasta ubicarse en torno a los $2.054, manteniéndose como la opción más costosa del mercado.

En paralelo a la tensión en las cotizaciones libres, el Banco Central (BCRA) sostuvo su estrategia de acumulación de divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Tras adquirir U$S74 millones en la jornada del martes -llevando las compras de noviembre a U$S277 millones- este miércoles sumó otros U$S11 millones y dejó las reservas internacionales brutas en U$S49.551 millones.