El mercado cambiario atravesó este miércoles una jornada de fuerte tensión alcista que llevó al dólar blue a marcar un nuevo máximo nominal. En las cuevas de la city porteña, la divisa informal escaló $25 en el día y cerró a $1.610 para la compra y $1.630 para la venta.
En Mendoza la cotización se ubicó levemente por encima y se ofreció a $1.635 para la venta y $1.610 para la compra, según los relevamientos del portal especializado InfoDólar.
Con este nuevo salto, el billete paralelo acumula un incremento de $65 en lo que va de noviembre, tras haber cerrado octubre en $1.565. Asimismo, registra un avance de $100 respecto de los $1.530 con los que inició 2026, consolidando una tendencia que vuelve a presionar sobre el resto de las referencias cambiarias.
En el segmento financiero, los dólares bursátiles también operaron con marcada firmeza y se convirtieron en el dato saliente de la rueda. El dólar Contado con Liquidación (CCL) avanzó 1,5% y superó por primera vez la barrera de los $1.700 al finalizar en $1.722,38. Por su parte, el dólar MEP o Bolsa trepó 1,6% y terminó la jornada en $1.624.
Este repunte de las cotizaciones financieras volvió a ensanchar la distancia frente al tipo de cambio oficial. La brecha entre el CCL y el dólar mayorista alcanzó los $160,50, lo que representa 10,3%. Se trata de la diferencia más amplia registrada desde octubre de 2025, en coincidencia con las elecciones legislativas.
El movimiento en bancos y el rol del Banco Central
En el mercado oficial, el dólar minorista acompañó la tendencia con un ajuste moderado y cerró a $1.530 para la compra y $1.580 para la venta en las pizarras del Banco Nación, tras subir $5 en el día. De este modo, el billete oficial suma un alza de $20 en noviembre y de $100 desde el cierre del año pasado.
En los bancos y agencias que operan en Mendoza, en tanto, la cotización promedio del dólar oficial se ubicó en $1.553,51 para la compra y $1.591,82 para la venta, con puntas de $1.574 en el Banco Hipotecario y de $1.585 en el Banco Columbia.
Por su parte, el dólar mayorista -referencia clave para el comercio exterior- subió $7,50 (0,5%) en una rueda con un volumen operado superior a los U$S356 millones y concluyó en $1.559,50, quedando a medio peso de los $1.560. El techo del esquema de bandas cambiarias fijado por la autoridad monetaria se posicionó en $1.974,20. Si bien en noviembre el tipo de cambio mayorista acumula un alza de $25,50 (1,7%), en el balance anual avanza 7,2%, muy por debajo del 26,3% de inflación acumulada en 2026.
En tanto, el dólar tarjeta -aplicado a consumos en el exterior y servicios digitales- escaló hasta ubicarse en torno a los $2.054, manteniéndose como la opción más costosa del mercado.
En paralelo a la tensión en las cotizaciones libres, el Banco Central (BCRA) sostuvo su estrategia de acumulación de divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Tras adquirir U$S74 millones en la jornada del martes -llevando las compras de noviembre a U$S277 millones- este miércoles sumó otros U$S11 millones y dejó las reservas internacionales brutas en U$S49.551 millones.
En pocas palabras
- Dólar blue: saltó $25 y alcanzó los $1.630 en la city porteña y $1.635 en Mendoza.
- Mercado cambiario: el Contado con Liquidación superó los $1.700 y el dólar MEP cerró en $1.624.
- Banco Central: acumuló U$S11 millones en compras y las reservas brutas alcanzaron U$S49.551 millones.