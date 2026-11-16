Miles de usuarios de los principales bancos de Estados Unidos reportaron este lunes problemas para acceder a sus cuentas y realizar operaciones financieras. Las fallas alcanzaron a entidades como Chase, Bank of America, Wells Fargo y U.S. Bank, además de generar reclamos vinculados con la plataforma de pagos Zelle.
Los inconvenientes quedaron reflejados en Downdetector, el sitio que monitorea interrupciones de servicios digitales. Según los registros, Chase acumuló más de 4.000 reportes, mientras que otras entidades también recibieron miles de avisos de clientes afectados.
Entre los principales problemas se encuentran las dificultades para iniciar sesión en las aplicaciones bancarias, consultar saldos y movimientos, realizar transferencias y completar pagos electrónicos.
Qué dijeron los bancos sobre las fallas en Estados Unidos
En medio de los reclamos, Chase reconoció que atravesaba un inconveniente técnico que provocaba demoras en algunas transacciones. Sin embargo, la entidad aclaró que sus clientes conservaban el acceso a sus cuentas y fondos, y señaló que trabajaba para solucionar el problema.
Por su parte, U.S. Bank indicó que sus sistemas no estaban directamente afectados, aunque podían registrarse demoras en algunos pagos realizados mediante Zelle entre distintas entidades.
Hasta el momento, no se confirmó una causa común para los reportes de los diferentes bancos ni que se trate de una caída generalizada de sus sistemas. Además, Chase descartó que su inconveniente estuviera relacionado con un ciberataque.
La situación generó preocupación entre los usuarios, especialmente por las dificultades para operar con normalidad desde las plataformas digitales. Las entidades trabajan para resolver los inconvenientes y normalizar los servicios afectados.
En pocas palabras
- Miles de usuarios: reportaron problemas para acceder a sus cuentas bancarias en Estados Unidos.
- Principales bancos: fallas afectaron a Chase, Bank of America y Wells Fargo, entre otras entidades.
- Reconocimiento bancario: Chase admitió un inconveniente técnico que afectó algunas transacciones, pero negó ciberataque.