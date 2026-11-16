Miles de estadounidenses reportan dificultades para acceder a sus cuentas y realizar transferencias. Foto: Canva

Qué dijeron los bancos sobre las fallas en Estados Unidos

En medio de los reclamos, Chase reconoció que atravesaba un inconveniente técnico que provocaba demoras en algunas transacciones. Sin embargo, la entidad aclaró que sus clientes conservaban el acceso a sus cuentas y fondos, y señaló que trabajaba para solucionar el problema.

Por su parte, U.S. Bank indicó que sus sistemas no estaban directamente afectados, aunque podían registrarse demoras en algunos pagos realizados mediante Zelle entre distintas entidades.

Hasta el momento, no se confirmó una causa común para los reportes de los diferentes bancos ni que se trate de una caída generalizada de sus sistemas. Además, Chase descartó que su inconveniente estuviera relacionado con un ciberataque.

Bancos de Estados Unidos como Chase, Bank of America y Wells Fargo reportan reclamos y fallas para acceder a las cuentas.

La situación generó preocupación entre los usuarios, especialmente por las dificultades para operar con normalidad desde las plataformas digitales. Las entidades trabajan para resolver los inconvenientes y normalizar los servicios afectados.