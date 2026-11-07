Paraguay: Santiago Peña llegó a la Fiscalía para brindar declaración indagatoria

Peña fue detenido inicialmente en su domicilio de Asunción, pero ante el incremento de las protestas y los problemas para garantizar su seguridad fue trasladado bajo custodia al Regimiento Escolta Presidencial, una unidad militar de la capital paraguaya.

Santiago Peña fue detenido este viernes 6 de noviembre y trasladado a un cuartel militar en la madrugada del sábado.

Los delitos que investiga la Fiscalía

La causa que involucra a Peña y a exdirectivos del banco contempla presuntos delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y tráfico de influencias. También se investigan posibles irregularidades en la administración de los recursos, conflictos de intereses y eventuales presiones sobre los organismos encargados de supervisar el sistema financiero.

En paralelo, el expediente contra los responsables de Ueno Bank incluye sospechas sobre créditos otorgados a empresas vinculadas al grupo empresario, operaciones contables irregulares y maniobras para captar depósitos cuando la situación financiera de la entidad ya era crítica.

La investigación por el escándalo de Ueno Bank

Miles de ahorristas salieron este viernes a la calle para exigir la devolución de sus ahorros tras la quiebra del Ueno Bank. Imagen: portal web ABC Noticias

La causa está a cargo de unidades especializadas en Delitos Económicos y Anticorrupción y Lavado de Activos del Ministerio Público. La investigación busca determinar las responsabilidades por el perjuicio patrimonial que habría sufrido el Estado a partir de la colocación de fondos públicos en Ueno Bank, entidad intervenida por sus problemas financieros.

Entre los recursos bajo investigación aparecen cerca de 350 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS), correspondientes al Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, además de fondos de la Caja Fiscal. La Fiscalía analiza si hubo decisiones gubernamentales que favorecieron a la entidad pese a sus problemas de solvencia.

Cómo será la devolución de los ahorros a los clientes de Ueno Bank

Mientras avanza la investigación judicial, el Banco Central de Paraguay puso en marcha un esquema gradual para devolver los depósitos a los clientes de Ueno Bank, cuya intervención dejó a miles de personas sin acceso a su dinero. El plan contempla movilizar cerca de un billón de guaraníes mediante la liquidación de carteras y recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). La prioridad inicial son los pequeños ahorristas: el viernes 6 comenzaron los desembolsos para quienes tenían hasta 10 millones de guaraníes depositados y no registraban deudas con la entidad. Este sábado se amplió el rango de cobertura a depósitos de montos intermedios.

Para acelerar las devoluciones, el BCP habilitó también el sábado 7 y el domingo 8 como jornadas operativas del sistema bancario. Los clientes pueden consultar, mediante un portal digital y con su número de cédula, en qué banco asociado tienen disponible el dinero. Las entidades colaboradoras funcionan como agentes pagadores y, en algunos casos, habilitan cuentas para recibir los fondos.

La quiebra del Ueno Bank, perjudicó a la mitad de la población paraguaya y terminó con la destitución de Santiago Peña y su posterior detención.

Qué pasará con los jubilados y los salarios públicos

Uno de los sectores que requirió una respuesta urgente fue el de los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS). Cerca de 32.000 beneficiarios que cobraban sus haberes a través de Ueno Bank fueron reasignados a otras ocho entidades financieras. Las autoridades paraguayas aseguraron que los pagos correspondientes al 17 de noviembre se realizarán con normalidad y que más de 90.000 jubilados podrán cobrar en la fecha prevista.

En paralelo, la Justicia dispuso medidas cautelares sobre bienes y cuentas de diez empresas vinculadas al grupo empresario de Ueno Bank. La decisión incluye la prohibición de vender o gravar determinados activos y el congelamiento de cuentas, con el objetivo de preservar el patrimonio que eventualmente pueda destinarse a responder por las obligaciones de la entidad. El BCP, además, aplica controles sobre la titularidad de las cuentas antes de acreditar los fondos para evitar duplicaciones y maniobras fraudulentas.