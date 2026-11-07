La crisis por la que atraviesa actualmente Paraguay, tiene sus fundamentos en la creación y caída del Ueno Bank y la implicancia que tuvo el expresidente Santiago Peña en esta empresa.
Crisis institucional
Video: cómo se gestó la caída del Ueno Bank y la implicancia del expresidente de Paraguay
La explicación de Juan Carlos Ortiz, un periodista argentino que reside en Paraguay y explica paso a paso la quiebra del banco
Juan Carlos Ortiz, un periodista argentino que reside en este país, explicó la génesis de la creación del banco y el papel que tuvo el joven empresario paraguayo Miguel Vázquez, quien con solo 36 años preside más de 30 empresas.
También menciona a Carlos Carvallo Spalding, el exejecutivo del Ueno y exdirector del Banco Central de Paraguay. Actualmente, se encuentra detenido como el expresidente en una unidad militar. Peña fue trasladado de urgencia allí tras fuertes reclamos de manifestantes que rodearon su residencia en Asunción en horas de la madrugada de este sábado.