¿Qué se sabe sobre el nuevo ciberataque que afectó a más de 100 supermercados europeos?

La situación comenzó durante la madrugada del 2 de noviembre, cuando las alarmas de varios comercios alertaron sobre fallas en los equipos de frío. En algunos locales de Suecia, las temperaturas llegaron a marcar hasta 50 grados. Entre las cadenas afectadas aparecen Carrefour, Delhaize, Coop y SuperValu. En Bélgica, Carrefour confirmó problemas en 15 establecimientos, mientras que en Irlanda se reportaron inconvenientes en 13 supermercados.

Las primeras investigaciones apuntan a que los atacantes modificaron a distancia los parámetros de los equipos y activaron el modo de desescarche, un mecanismo que utiliza calor para eliminar el hielo acumulado. El procedimiento habría permanecido activo más tiempo del previsto y provocó que las cámaras frigoríficas perdieran su capacidad de conservar los alimentos. El episodio recuerda a otro ataque registrado semanas atrás en Francia, donde más de 300 supermercados sufrieron sabotajes similares.