Un ciberataque masivo a supermercados de Europa provocó pérdidas de toneladas de alimentos frescos y congelados tras la manipulación remota de sus sistemas de refrigeración. El incidente afectó a más de 100 establecimientos de distintos países, entre ellos Bélgica, Suecia, Irlanda, Luxemburgo, Estonia y Finlandia. Los delincuentes informáticos alteraron las temperaturas de las heladeras y los congeladores, lo que obligó a descartar mercadería.
¿Qué se sabe sobre el nuevo ciberataque que afectó a más de 100 supermercados europeos?
Hackers manipularon las heladeras de más de 100 supermercados europeos y provocaron pérdidas millonarias de alimentos
La situación comenzó durante la madrugada del 2 de noviembre, cuando las alarmas de varios comercios alertaron sobre fallas en los equipos de frío. En algunos locales de Suecia, las temperaturas llegaron a marcar hasta 50 grados. Entre las cadenas afectadas aparecen Carrefour, Delhaize, Coop y SuperValu. En Bélgica, Carrefour confirmó problemas en 15 establecimientos, mientras que en Irlanda se reportaron inconvenientes en 13 supermercados.
Las primeras investigaciones apuntan a que los atacantes modificaron a distancia los parámetros de los equipos y activaron el modo de desescarche, un mecanismo que utiliza calor para eliminar el hielo acumulado. El procedimiento habría permanecido activo más tiempo del previsto y provocó que las cámaras frigoríficas perdieran su capacidad de conservar los alimentos. El episodio recuerda a otro ataque registrado semanas atrás en Francia, donde más de 300 supermercados sufrieron sabotajes similares.
Por ahora, no se confirmó quién está detrás de estos episodios ni si forman parte de una misma operación. Las autoridades europeas investigan una amenaza creciente para el sector alimentario: los ciberdelincuentes ya no solo buscan robar información, sino que también pueden atacar infraestructuras clave y afectar el abastecimiento de alimentos.