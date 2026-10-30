Conmoción por el caso de Manchita, la perra que fue asesinada de un disparo en una comisaría

Manchita había llegado a la zona a principios de septiembre, luego de aparecer entre los autos en la esquina de Lacarra y Eva Perón, en Parque Avellaneda. Como nadie logró conseguirle un hogar de tránsito, los vecinos decidieron llevarla a la dependencia policial, donde comenzó a recibir alimento y refugio. Con el paso de los días, se convirtió en una presencia habitual y querida por quienes vivían en el barrio. Incluso tenía personas que se ocupaban de pasearla y cuidarla. Sin embargo, su historia terminó de manera trágica dentro del lugar donde encontraba protección.

¿Qué pasó con Manchita y qué dijo el policía que le disparó?

De acuerdo con la información publicada por medios nacionales, el efectivo involucrado fue identificado como Tomás Agustín Seco. Tras dispararle a la perra, el agente sostuvo que el animal había intentado morderlo, aunque, hasta el momento no se han presentado pruebas que respaldaran esa versión. La situación quedó bajo investigación judicial y tomó intervención la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), que solicitó distintas medidas para esclarecer las circunstancias de la muerte. Además, la Oficina de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad inició un sumario y dispuso el pase del oficial a servicio pasivo, por lo que quedó apartado de sus funciones mientras avanza el expediente.