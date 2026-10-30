La muerte de Manchita, una perra callejera muy querida por los vecinos de Floresta, generó indignación y un fuerte reclamo de justicia en Buenos Aires. El animal fue asesinado de un disparo por un efectivo de la Policía de la Ciudad dentro de la Comisaría Comunal 10, donde solía refugiarse del frío y recibía cuidados. El hecho ocurrió el lunes 26 de octubre y, tras conocerse lo sucedido, se multiplicaron las denuncias y los mensajes de repudio en las redes sociales.
Conmoción por el caso de Manchita, la perra que fue asesinada de un disparo en una comisaría
Un policía mató de un disparo a una perra en una comisaría de Floresta. Diario Uno, te cuenta cómo fueron los hechos
Manchita había llegado a la zona a principios de septiembre, luego de aparecer entre los autos en la esquina de Lacarra y Eva Perón, en Parque Avellaneda. Como nadie logró conseguirle un hogar de tránsito, los vecinos decidieron llevarla a la dependencia policial, donde comenzó a recibir alimento y refugio. Con el paso de los días, se convirtió en una presencia habitual y querida por quienes vivían en el barrio. Incluso tenía personas que se ocupaban de pasearla y cuidarla. Sin embargo, su historia terminó de manera trágica dentro del lugar donde encontraba protección.
¿Qué pasó con Manchita y qué dijo el policía que le disparó?
De acuerdo con la información publicada por medios nacionales, el efectivo involucrado fue identificado como Tomás Agustín Seco. Tras dispararle a la perra, el agente sostuvo que el animal había intentado morderlo, aunque, hasta el momento no se han presentado pruebas que respaldaran esa versión. La situación quedó bajo investigación judicial y tomó intervención la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), que solicitó distintas medidas para esclarecer las circunstancias de la muerte. Además, la Oficina de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad inició un sumario y dispuso el pase del oficial a servicio pasivo, por lo que quedó apartado de sus funciones mientras avanza el expediente.
La noticia provocó una fuerte reacción entre los vecinos de Floresta y las organizaciones proteccionistas, que reclamaron justicia por Manchita. A través de la comunidad Mascotas Floresta, difundieron la denuncia y realizaron una movilización frente a la comisaría ubicada sobre la calle Chivilcoy al 400. El caso también generó indignación en las redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron fotografías de la perra y exigieron que se investigue lo ocurrido.