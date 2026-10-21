Los comentarios menos pensados: el mini Freddie Mercury, un hincha de Boca muy afinado y el bigotón con más aura

Un clip de apenas unos segundos -un pequeño tropiezo, una reacción exagerada o cualquier escena cotidiana fuera de eje- funciona como el detonante perfecto.

A partir de allí se activa una conversación colectiva sin fronteras ni mediación de algoritmos, donde miles de personas compiten de manera casi implícita por soltar la observación más absurda, la teoría más desopilante o el remate más brillante.