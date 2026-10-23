Aunque parezca limpia, tu esponja de cocina puede albergar microorganismos que contaminan todo a su paso

Cuando usamos esta esponja sucia para lavar otros platos, podemos trasladar las bacterias sin siquiera saberlo y capturar nuevas que se van a quedar ahí. Esto empeora aún más si no renovamos las esponjas con frecuencia.

Para reducir estos riesgos, es importante limpiar la esponja bien luego de cada lavador de platos y esperar a que se seque antes de guardarla en su escurridor o compartimento.

Usando unas gotas de lavandina o cloro diluidas en agua, se puede desinfectar la esponja, pero eso no reemplaza su cambio, que idealmente debería ser cada dos semanas.

Ojo, nunca hay que mezclar la lavandina con otros productos para limpiar, porque puede generar reacciones peligrosas. También se pueden usar esponjas de materiales más ecológicos, reciclables, que duran más tiempo, no juntan humedad y se pueden usar durante semanas e incluso meses.