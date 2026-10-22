¿Es seguro hervir los huevos junto con los fideos, en la misma olla y la misma agua?

En la cocina se pueden realizar muchos trucos para agilizar procesos, ahorrar tiempo, agua, gas, electricidad o evitar que se acumulen muchos platos para lavar. Sin embargo, algunos de esos procedimientos, más que prácticos, pueden ser inseguros a nivel químico.
Viejos trucos de abuela o técnicas adquiridas por costumbre pueden generar contaminación en la cocina, en los alimentos y problemas de salud en casos más graves. Usar quesos con hongos, no lavar bien los vegetales, usar las mismas tablas para carne y verduras son tan solo algunos pocos ejemplos de los miles de errores que cometemos al manipular alimentos.
Si pensamos en huevos cocidos, pensamos en agua y en una olla; podemos detectar uno de los errores más comunes de cocina: preparar en una misma olla, con la misma agua de hervor, huevos duros junto con pastas o fideos.
¿Se pueden cocinar huevos y fideos en la misma olla al mismo tiempo?
El huevo de gallina es un alimento crudo que se obtiene directamente del animal. En ocasiones se somete a procesos de pasteurización o limpieza y en otros casos se come directamente.
Al ser un producto natural que pasa por el conducto del ave, lógicamente viene con algunas bacterias, organismos y restos de materia fecal en la cáscara.
Si cocinamos los huevos crudos en una olla con agua hirviendo y agregamos en la misma olla los fideos, estamos cometiendo un grave error.
Esto puede generar contaminación bacteriana por las bacterias presentes en la cáscara, como la Salmonella. Las bacterias y la mugre en general pasan directamente a los fideos. No solo es una cuestión microbiológica; si los huevos tienen tierra, se pasa a las pastas.
Esto también puede generar un cambio de sabor y olor en los fideos porque la cáscara del huevo libera minerales como calcio y azufre. Lo mejor es cocinar todo aparte.
¿Y qué pasa con los tiempos de cocción de los huevos y los fideos?
La contaminación y el sabor son los problemas principales, pero la cocción también puede cambiar.
Los huevos cocidos están listos en 8 o 12 minutos, dependiendo del gusto, y los fideos pueden que estén antes o después. Se produce un choque de tiempos.
En pocas palabras
- Seguridad alimentaria: Hervir huevos y fideos en la misma olla y agua puede generar contaminación bacteriana.
- Riesgos sanitarios: La cáscara del huevo, que puede contener bacterias como Salmonella, puede transferirse a los fideos.
- Solución práctica: Cocinar huevos y fideos por separado es lo más recomendable para evitar contaminaciones y mantener la calidad de ambos alimentos.