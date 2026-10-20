Si tenés una tostadora vieja o rota, tenés un tesoro en casa: por qué y para qué sirve

Reciclar objetos en desuso permite darles una nueva vida mediante la creatividad. En este caso, con el simple hecho de reutilizar esa tostadora sin uso, pintura, servilletas decorativas, pegamento, bolsa, pintura de color negro y color cobre, esponja y cinta adhesiva, pasta de modelar y laca poliuretánica; podrás ponerte manos a la obra.

Maceta con una tostadora reciclada.

Una vez reunidos los materiales, es hora de darle forma a la nueva maceta. Primero, hay que aplicar una mano de pintura a la tiza blanca sobre toda la tostadora. Después hay que dejar secar muy bien entre manos y realizar la técnica de decoupage. Es decir, pega la servilleta decorativa elegida y pasa suavemente una bolsita plástica por encima para fijarla y lograr la menor cantidad de arrugas posible.

Ahora es momento de la pintura y los acabados. Delimita el área con cinta, quitándole el pegamento para evitar dañar la servilleta. Ahora con una esponja, aplica pintura negra y haz un flotado para separar el negro del diseño. Agrega detalles incorporando el color cobre. Una vez seco todo, aplica una mano de laca poliuretánica para proteger el trabajo y poder ubicar la maceta en el exterior.

De esta forma, tendrás una idea de reciclaje única nunca antes vista.