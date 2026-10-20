Si tenés una tostadora vieja o rota, tenés un tesoro en casa: por qué y para qué sirve

Si sos de los que se les rompen los electrodomésticos y los guarda por si acaso, te contamos que algunos son una oportunidad para reutilizar en algo útil, ahorrar dinero y contribuir al medio ambiente. En este caso, te contamos por qué deberías reciclar una tostadora y darle una segunda vida como un nuevo tesoro.
El reciclaje cobra cada vez más protagonismo y no solo decorativo, sino también funcional. Por eso, una vieja tostadora puede convertirse en un verdadero tesoro para transformarla en una maceta única.
Si tenés una vieja tostadora, tenés un tesoro: cómo hacer una maceta
Hacer una maceta ecológica para el hogar, la terraza, el centro de mesa o el jardín utilizando una tostadora reciclada es una alternativa accesible, sostenible y creativa para que tu hogar tenga una decoración única.
Reciclar objetos en desuso permite darles una nueva vida mediante la creatividad. En este caso, con el simple hecho de reutilizar esa tostadora sin uso, pintura, servilletas decorativas, pegamento, bolsa, pintura de color negro y color cobre, esponja y cinta adhesiva, pasta de modelar y laca poliuretánica; podrás ponerte manos a la obra.
Una vez reunidos los materiales, es hora de darle forma a la nueva maceta. Primero, hay que aplicar una mano de pintura a la tiza blanca sobre toda la tostadora. Después hay que dejar secar muy bien entre manos y realizar la técnica de decoupage. Es decir, pega la servilleta decorativa elegida y pasa suavemente una bolsita plástica por encima para fijarla y lograr la menor cantidad de arrugas posible.
Ahora es momento de la pintura y los acabados. Delimita el área con cinta, quitándole el pegamento para evitar dañar la servilleta. Ahora con una esponja, aplica pintura negra y haz un flotado para separar el negro del diseño. Agrega detalles incorporando el color cobre. Una vez seco todo, aplica una mano de laca poliuretánica para proteger el trabajo y poder ubicar la maceta en el exterior.
De esta forma, tendrás una idea de reciclaje única nunca antes vista.
En pocas palabras
- Reciclar una tostadora: es una oportunidad creativa para reutilizar electrodomésticos rotos y crear objetos útiles para el hogar.
- Creación de maceta: con materiales sencillos como pintura, servilletas y pegamento, una tostadora vieja se transforma en una maceta única.
- Proceso de reciclaje: incluye limpieza, pintura, aplicación de decoupage con servilletas decorativas y un acabado protector para su uso exterior.