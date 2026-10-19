Si tenés CDs o DVDs viejos, tenés un tesoro: cómo hacer una sombrilla para dar media sombra en tu jardín

Por eso, gacer un toldo o sombreado ecológico y original para el hogar, la terraza o el jardín usando discos compactos recicladas es una alternativa accesible, sostenible y creativa para protegerse del calor en verano o diás soleados.

El paso a paso es bastante sencillo y divertido de hacer. Primero tenés que tener a mano los materiales: CDs o DVDs en desuso, tanza de pesca fina o precintos plásticos, y una estructura metálica que incluso puede ser la estructura de una sombrilla rota.

No gastes dinero en toldos para dar sombra, mejor crealos vos mismo/a con CDs.

Una vez reunidos los materiales, debes hacer un pequeño hueco en cuatro extremos de cada uno de los CDs o DVDs uniendo los discos entre sí y formar una red o cortina con la tanza o precintos. Después, tenés que fijár cortina a la estructura del toldo que ya tengas en casa o a la misma sombrilla. En caso de no tener la estructura, usar un alambre para colgar los discos o fijar caños también es una opción.

Beneficios de esta idea de reciclaje