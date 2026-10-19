Si tenés CDs o DVDs viejos, tenés un tesoro: cómo hacer una sombrilla para dar media sombra en tu jardín

Aunque los CDs o DVDs han caído en desuso, muchas personas aún conservan cajas llenas en algún rincón de la casa. Lo que pocos saben es que más allá de su viejo uso, son una oportunidad para reutilizarlos en algo útil, ahorrar dinero y contribuir al medio amiente. Te contamos por qué deberías reciclarlas y darles una segunda vida.
El reciclaje cobra cada vez más protagonismo y no solo decorativo, sino también funcional. Por eso, los dicos compactos que tienes en casa sin uso pueden convertirse en verdaderos tesoros para transformarlas en un toldo para tu jardín, terrada o balcón.
Quién tiene CDs o DVDs, tiene un tesoro: cómo hacer un toldo para sombra
Ahora es posible darles una segunda vida a objetos sin uso mediante técnicas fáciles y caseras. La idea es simple: reutilizar para crear algo nuevo, funcional y estéticamente atractivo. Aunque parezcan reliquias tecnológicas, los CDs o DVDs aún tienen valor.
Por eso, gacer un toldo o sombreado ecológico y original para el hogar, la terraza o el jardín usando discos compactos recicladas es una alternativa accesible, sostenible y creativa para protegerse del calor en verano o diás soleados.
El paso a paso es bastante sencillo y divertido de hacer. Primero tenés que tener a mano los materiales: CDs o DVDs en desuso, tanza de pesca fina o precintos plásticos, y una estructura metálica que incluso puede ser la estructura de una sombrilla rota.
Una vez reunidos los materiales, debes hacer un pequeño hueco en cuatro extremos de cada uno de los CDs o DVDs uniendo los discos entre sí y formar una red o cortina con la tanza o precintos. Después, tenés que fijár cortina a la estructura del toldo que ya tengas en casa o a la misma sombrilla. En caso de no tener la estructura, usar un alambre para colgar los discos o fijar caños también es una opción.
Beneficios de esta idea de reciclaje
- La cara plateada o reflectante de los CDs y DVDs rebota los rayos del sol bajando la temperatura y creando un efecto de luz y sombra muy llamativo en el suelo.
- Es una opción original.
- Embellece el jardín.
- Te hace ahorrar en materiales caros.
- Permite darle una nueva vida a cosas que tenés sin uso.
En pocas palabras
- Reciclaje de CDs: se pueden reutilizar viejos CDs y DVDs para crear un toldo o sombrilla para el jardín o balcón.
- Beneficios: reflejan los rayos del sol, bajan la temperatura, embellecen el espacio y son una opción económica y original.
- Creación sencilla: la elaboración implica unir los discos y fijarlos a una estructura, siendo un proceso fácil y casero.