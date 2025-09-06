Inicio Sociedad balcón
Por qué cada vez más personas están poniendo CD's en los balcones

Usando un par de CD's viejos, te enseñamos cómo colocarlos en el balcón de una manera ingeniosa para solucionar un problema.

Paula Alonso
Colocar los CDs en el balcón es la solución a un problema que afecta a muchas personas

¿Alguna vez has visto un balcón con CD's colgando desde el techo?. Muchas personas creen que se trata de una idea de decoración, pero aunque no lo creas esta práctica tiene otro fin.

¿Para qué sirve colgar CD's en el balcón?

Los CD’s se pueden usar como espantapájaros caseros, y de esta manera uno puede alejar a palomas y demás aves. La superficie reflectante del CD genera destellos de luz cuando les da el sol o la luz artificial, y esto ahuyenta a las aves que suelen acercarse a los balcones en busca de comida o para armar sus nidos.

CD's
Los CD's actúan como espantapájaros caseros en el balcón.

Quien han llevado adelante esta práctica en sus balcones aseguran que colgar los CD's se ha vuelvo una solución económica y ecológica para evitar que las aves ensucien balcones, macetas o ropa tendida. Lo mejor de todo es que se trata de una alternativa decorativa, y no requiere mantenimiento.

Además, no hace falta usar CD's que sean originales o de colección, uno puede usar los famosos "CD's truchos" o comprar CD's vírgenes, los cuales son muy económicos al momento de comprar.

CD's (2)
Los CD's actúan como espantapájaros caseros en el balcón.

¿Qué otros usos se le pueden dar a los CD's viejos?

Además de usar los CD's en los balcones, también puedes aprovecharlos para realizar diversas manualidades, como por ejemplo un apoya taza o apoya vasos. Puedes pintarlos a mano con los colores de acrílico que más te gusten, o incluso puedes pegarle alguna servilleta o papel estampado que tengas.

Reciclar CD's
Los CD's viejos pueden aprovecharse como posa taza.

Los CD's viejos también pueden ser usados como llamadores de ángeles, como adornos para la pared, o incluso como posa sahumerios (en este caso hay que colocarle con arcilla o con porcelana fría una pequeña bolita para que el sahumerio se quede parado y no se caiga).

Si juntas muchos CD's pintados, puedes crear con ellos una cortina para colocar en la pared, en una ventana o en una puerta. Lo importante es que dejes volar tu imaginación.

