Por qué cada vez más personas están poniendo CD's en los balcones

Además, no hace falta usar CD's que sean originales o de colección, uno puede usar los famosos "CD's truchos" o comprar CD's vírgenes, los cuales son muy económicos al momento de comprar.

CD's (2) Los CD's actúan como espantapájaros caseros en el balcón.

¿Qué otros usos se le pueden dar a los CD's viejos?

Además de usar los CD's en los balcones, también puedes aprovecharlos para realizar diversas manualidades, como por ejemplo un apoya taza o apoya vasos. Puedes pintarlos a mano con los colores de acrílico que más te gusten, o incluso puedes pegarle alguna servilleta o papel estampado que tengas.

Reciclar CD's Los CD's viejos pueden aprovecharse como posa taza.

Los CD's viejos también pueden ser usados como llamadores de ángeles, como adornos para la pared, o incluso como posa sahumerios (en este caso hay que colocarle con arcilla o con porcelana fría una pequeña bolita para que el sahumerio se quede parado y no se caiga).

Si juntas muchos CD's pintados, puedes crear con ellos una cortina para colocar en la pared, en una ventana o en una puerta. Lo importante es que dejes volar tu imaginación.