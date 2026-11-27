La tarta de acelga y huevo duro ocupa un lugar indiscutido en la mesa de los argentinos. Está recta es económica, nutritiva y capaz de rendir varias porciones abundantes. Además, esta receta se consolida como la opción predilecta tanto para resolver un almuerzo familiar en todo momento.
Encontrar las mitades de huevo duro asomando en cada corte de la tarta de acelga tiene, además, un secreto técnico: lograr que el relleno de verdura tenga la firmeza justa para sostenerlos sin humedecer la masa.
Con un buen escurrido y un par de ingredientes, el resultado es digno de rotisería artesanal.
Receta de tarta de acelga y huevo duro, ingredientes
- 1 o 2 tapas de masa para tarta
- 2 atados grandes de acelga fresca
- 5 huevos en total (3 huevos duros para el relleno y 2 huevos crudos para ligar la preparación)
- 1 cebolla grande y 1 diente de ajo
- 3 cucharadas de queso rallado
- 2 cucharadas de pan rallado
- Sal, pimienta negra, una pizca generosa de nuez moscada y aceite para rehogar
Receta de tarta de acelga y huevo duro, paso a paso
- Colocar 3 huevos en una cacerola con agua fría, llevar al fuego y contar exactamente 10 minutos desde que rompe el hervor. Retirar, pasar por agua fría para cortar la cocción, pelar y cortar al medio a lo largo (o dejar enteros si se prefiere que cada porción lleve una sorpresa al cortarla).
- Separar las hojas de acelga de las pencas. Lavar las hojas y cocinarlas apenas 2 o 3 minutos en una olla tapada solo con el agua del lavado. Pasar a un colador, dejar entibiar y exprimir con las manos con mucha fuerza hasta retirar todo el líquido posible. Picar bien fino a cuchillo.
- En una sartén con un chorrito de aceite, rehogar la cebolla picada y el ajo a fuego medio hasta que estén transparentes. Sumar la acelga picada, condimentar con sal, pimienta y nuez moscada, y saltear durante dos minutos más para evaporar cualquier rastro de humedad. Retirar y dejar entibiar.
- En un bol, batir los 2 huevos crudos restantes junto con el queso rallado y las cucharadas de pan rallado o avena. Incorporar la acelga tibia y mezclar hasta integrar por completo.
- Forrar la tartera aceitada con la masa y pinchar la base con un tenedor. Volcar la mitad del relleno de acelga, acomodar las mitades de huevo duro distribuidas de forma pareja y cubrir con el resto de la preparación de verdura, presionando suavemente para que queden bien incrustados.
- Si lleva tapa superior, cubrir, hacer el repulgue y pinchar la superficie para que escape el vapor. Cocinar en horno precalentado a 200 °C (fuego fuerte) durante 30 a 35 minutos, hasta que la masa esté bien dorada y crocante.
En pocas palabras
- Receta económica: Tarta de acelga y huevo duro ideal para almuerzos familiares, nutritiva y rendidora.
- Ingredientes clave: Acelga fresca, huevos (duros y crudos), cebolla, ajo, queso rallado y pan rallado.
- Preparación sencilla: Relleno cocido y escurrido, armado en tartera y horneado hasta dorar.
Resumen generado por Thinkindot AI