Bastan una buena tanda de berenjenas tiernas, el perfume del vinagre caliente, el brillo del aceite y el cruce de especias para que el ambiente cambie por completo.

Mientras la marinada toma carácter, ya se piensa en cortar una rodaja gruesa de pan casero, de corteza dorada y miga aireada, lista para absorber cada gota de ese jugo perfumado.