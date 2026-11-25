Hay preparaciones que nacen casi sin querer y terminan volviéndose infaltables en la alacena. Las berenjenas al escabeche tienen exactamente ese encanto: piden poco tiempo en la cocina, rinden un montón y prometen acompañar cualquier momento en el que apetezca algo sabroso y distinto. Una receta imprescindible, muy fácil y económica, ideal para comer con pan casero.
Bastan una buena tanda de berenjenas tiernas, el perfume del vinagre caliente, el brillo del aceite y el cruce de especias para que el ambiente cambie por completo.
Mientras la marinada toma carácter, ya se piensa en cortar una rodaja gruesa de pan casero, de corteza dorada y miga aireada, lista para absorber cada gota de ese jugo perfumado.
Ya sea para abrir una picada entre amigos, lucirse como entrada o resolver un antojo de media tarde, este clásico local se disfruta sin apuros. Detrás del gusto intenso hay también una sabiduría práctica muy nuestra: la técnica del escabeche transforma una hortaliza de estación en un alimento duradero, protegido bajo una cobertura ácida y oleosa.
Guardadas en frascos herméticos y bien cubiertas por su líquido, estas berenjenas aguantan el paso de los días con firmeza y sabor intacto, asegurando siempre una reserva a mano para improvisar un festín sin salir corriendo a comprar fresco.
Receta de las berenjenas al escabeche: ingredientes
- Tres berenjenas
- Una cucharada de sal fina
- Dos dientes de ajo
- 200 ml. aceite de girasol
- Especias: una hoja de laurel, pimentón dulce, pimienta negra en grano, perejil
- 1/2 litro de vinagre de vino
- 700 ml. agua potable
Receta de las berenjenas al escabeche: paso a paso
- Lavar bien y cortar en rodajas de un centímetro las berenjenas. Colocarlas en una bandeja con profundidad.
- A cada piso de rodajas agregarle sal fina. Dejar reposar media hora hasta que pierdan el agua.
- En un bol aparte colocar el aceite, el ajo picado, una cucharada de té de pimentón dulce, otra de pimienta negra en grano, el perejil y una pizca de sal.
- Enjuagar las berenjenas con agua hasta retirarles la sal y ponerlas en una cacerola a hervir durante 10 minutos en el agua y el vinagre.
- Retirarlas, escurrirlas y llevarlas a una fuente con el aceite con especias. Intercalar la mezcla en cada piso de berenjenas. Agregar la hoja de laurel.
- Tapar herméticamente el recipiente y dejar por 5 días en la heladera antes de consumir.
En pocas palabras
- Berenjenas al escabeche: una receta fácil y económica que se conserva por días y acompaña idealmente el pan casero.
- Preparación simple: utiliza berenjenas tiernas, vinagre caliente, aceite y especias para una marinada sabrosa.
- Conservación: guardadas en frascos herméticos, se mantienen firmes y sabrosas durante días, asegurando una reserva.