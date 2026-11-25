Sin embargo, el miedo a que la preparación "se corte" suele frenar a muchos cocineros amateurs. Los especialistas en gastronomía coinciden en que el éxito de esta receta no depende de grandes secretos, sino de respetar la temperatura de los insumos y el ritmo de integración.

Receta de mayonesa de ajo, ingredientes

1 huevo fresco (debe estar a temperatura ambiente)

200 ml de aceite neutro (girasol o maíz para un sabor suave)

1 o 2 dientes de ajo

1 cucharada de jugo de limón recién exprimido

Sal fina a gusto.

Receta de mayonesa de ajo, paso a paso