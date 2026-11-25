En cualquier casa, pocas salsas despiertan tanta devoción como una buena mayonesa de ajo casera. Lejos de las versiones industriales cargadas de conservantes y espesantes, la receta tradicional se mantiene vigente y le encanta a todo el mundo gracias a su sabor intenso y su versatilidad.
Sin embargo, el miedo a que la preparación "se corte" suele frenar a muchos cocineros amateurs. Los especialistas en gastronomía coinciden en que el éxito de esta receta no depende de grandes secretos, sino de respetar la temperatura de los insumos y el ritmo de integración.
Receta de mayonesa de ajo, ingredientes
- 1 huevo fresco (debe estar a temperatura ambiente)
- 200 ml de aceite neutro (girasol o maíz para un sabor suave)
- 1 o 2 dientes de ajo
- 1 cucharada de jugo de limón recién exprimido
- Sal fina a gusto.
Receta de mayonesa de ajo, paso a paso
- Pelar los dientes de ajo y cortar al medio a lo largo para retirar el germen o brote central. Este pequeño detalle técnico es fundamental: evita que la salsa repita y suaviza el picor excesivo del ajo crudo. Picar lo más fino posible o aplastarlo hasta formar una pasta.
- Colocar el huevo entero, el ajo picado, el jugo de limón y una pizca de sal en el vaso de la batidora de mano (minipimer) o en un bol profundo si se trabaja con batidor de alambre.
- Si se utiliza minipimer, verter todo el aceite de una sola vez, apoyar el brazo de la máquina bien al fondo del vaso y encenderla sin moverla durante los primeros 10 segundos. A medida que se observa que la crema blanca comienza a formarse en la base, subir y bajar suavemente hasta integrar todo el líquido.
- Probar la preparación y rectificar de sal o acidez con unas gotas extra de limón si fuera necesario.
En pocas palabras
- Receta de mayonesa casera: Preparación sencilla que requiere respetar la temperatura de los insumos.
- Ingredientes clave: Huevo, aceite neutro, ajo, jugo de limón y sal.
- Proceso de elaboración: Integrar los componentes con batidora de mano o de alambre hasta obtener la consistencia deseada.
Resumen generado por Thinkindot AI