Tienen ese encanto simple de lo que nunca falla: la clara firme que sostiene todo, la yema mezclada con el atún y un toque de mayonesa que logra una crema suave, sabrosa y fresca, ideal para abrir el apetito antes de los platos principales o acompañar una picada larga en el patio.

Prepararlos es casi un ritual doméstico que no exige demasiadas vueltas. Mientras los huevos hierven y se enfrían, la cocina se llena de movimiento: alguien pica un poco de perejil o ciboulette, otro abre la lata de atún, se ajusta la sazón y se arma el relleno con lo que haya a mano.