Cuando llega diciembre y el calor aprieta, la mesa de las fiestas se llena de platos que invitan a charlar sin prisa. Entre las fuentes coloridas y las preparaciones frías, la receta de los huevos rellenos de atún, entre otras opciones de rellenos, ocupan un lugar entrañable que atraviesa generaciones.
Tienen ese encanto simple de lo que nunca falla: la clara firme que sostiene todo, la yema mezclada con el atún y un toque de mayonesa que logra una crema suave, sabrosa y fresca, ideal para abrir el apetito antes de los platos principales o acompañar una picada larga en el patio.
Prepararlos es casi un ritual doméstico que no exige demasiadas vueltas. Mientras los huevos hierven y se enfrían, la cocina se llena de movimiento: alguien pica un poco de perejil o ciboulette, otro abre la lata de atún, se ajusta la sazón y se arma el relleno con lo que haya a mano.
Lo mejor de esta receta es su libertad. Hoy sale la versión clásica de siempre, la que todos reconocen al primer bocado, pero mañana admite un giro: unas aceitunas picadas para darle carácter, pepinillos para sumar frescura, palta para volverlo aún más cremoso, o un puñado de langostinos, salmón o anchoas si aparece algún extra en la heladera.
Tal vez su secreto esté justamente en no complicarse. En medio de preparativos largos, los huevos rellenos aportan cercanía, rinden bien y gustan tanto a chicos como a grandes, convirtiendo cada bocado en un pequeño festejo compartido alrededor de la mesa.
Receta de los huevos rellenos clásicos: ingredientes
Para 12 unidades
- 6 huevos
- Atún en aceite
- Pimiento morrón en lata1
- Sal
- Mayonesa
Receta de huevos rellenos: paso a paso
- Cocemos los huevos y los pelamos una vez fríos. Los abrimos por la mitad y sacamos todas las yemas con cuidado de no romper las claras. En un cuenco aparte ponemos las yemas, reservando una, el bonito muy bien escurrido, el pimiento morrón troceado, tres cucharadas de mayonesa y una pizca de sal.
- Mezclamos muy bien todo con ayuda de un tenedor, a la vez que presionamos para que los ingredientes se deshagan un poco. Rellenamos con esta mezcla cada mitad de huevo.
- Cubrimos con un poco de mayonesa y adornamos con unas tiras de pimiento y yema rallada. Conservamos tapados en la nevera hasta el momento justo de consumir. Quedan mucho más ricos si hacemos nosotros mismos la mayonesa.
En pocas palabras
- Receta clásica: los huevos rellenos son un plato tradicional argentino, ideal para mesas festivas y picadas.
- Versatilidad: se pueden rellenar con atún, pimiento morrón, o personalizar con aceitunas, palta o mariscos.
- Preparación sencilla: requiere pocos ingredientes y pasos fáciles, combinando yemas, atún y mayonesa para un relleno cremoso.