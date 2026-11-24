Hay preparaciones que parecen tan simples que invitan al descuido, pero esconden el verdadero pulso de una cocina. La receta de salsa fileto, la clásica salsa de tomate que siempre acompañan los fideos o ñoquis, es un ejemplo perfecto.
Sin carne, sin cremas pesadas y sin ingredientes industriales, la receta de salsa fileto depende casi por completo de tres factores: la calidad del tomate, el punto exacto del ajo y la paciencia del fuego bajo.
Receta de salsa fileto para pastas, ingredientes
- 1 kg de tomates maduros (perita o redondo bien rojo) o 2 latas de tomate triturado o pelado de buena calidad (unos 800 g en total).
- 3 a 4 cucharadas de aceite de oliva.
- 2 a 3 dientes de ajo, picados finos o aplastados y cortados chiquitos.
- 1 puñado de hojas de albahaca fresca (y, si gusta, una pizca de orégano).
- Sal y pimienta negra a gusto.
Receta de salsa fileto para pastas, paso a paso
- Si se usa tomates frescos, hacer un leve corte en cruz en la base, sumergir unos segundos en agua hirviendo, pasar por agua fría para pelarlos fácil y quitar parte de las semillas si se quiere una salsa más suave. Procesar o pisar. Si se usa tomate triturado o pelado, procesar apenas si busca una textura más pareja.
- Calentar el aceite en una sartén amplia o cacerola a fuego bajo-medio. Incorporar el ajo y mover apenas unos segundos: debe desprender aroma y ponerse translúcido, nunca dorarse de más ni amargarse.
- Sumar el tomate con cuidado. Agregá sal y pimienta, mezclar bien y bajar el fuego al mínimo.
- Cocinar destapado o semi-tapado durante 25 a 35 minutos, revolviendo cada tanto para que no se pegue en el fondo. La salsa va a tomar un color rojo más profundo y una consistencia untuosa.
- Apagar el fuego e incorporar la albahaca fresca cortada con la mano, justo al final para conservar su perfume y su color verde intacto. Si vas a mezclar la pasta directamente en la sartén, sumar un chorrito del agua de cocción de los fideos para que la salsa abrace la masa.
En pocas palabras
- Receta casera: La salsa fileto ideal para pastas resalta la frescura de sus ingredientes clave.
- Preparación simple: Su sabor depende de la calidad del tomate, el ajo y la cocción a fuego bajo.
- Toque final: La albahaca fresca se agrega al final para preservar su aroma y color.
Resumen generado por Thinkindot AI