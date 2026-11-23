Prepararlo desde cero tiene además un valor extra que se celebra cada vez más en las reuniones familiares: la tranquilidad de saber exactamente qué lleva cada bocado y garantizar que sea cien por ciento sin TACC.

Al controlar cada paso y verificar que los productos elegidos estén certificados sin gluten, todos pueden sentarse a compartir sin preocupaciones, disfrutando de una opción apta para celíacos que conserva intacta la esencia clásica del dulce.

El momento clave llega junto a la hornalla, cuando el azúcar y el agua se transforman en un almíbar hasta alcanzar ese famoso punto bola que pide atención y un poquito de paciencia.

Mientras tanto, las claras suben a punto nieve hasta quedar firmes y brillantes, listas para recibir el almíbar caliente en forma de hilo sin perder su aire.

Después, la incorporación de la manteca de maní va cambiando el color y la textura ante los ojos, hasta lograr una mezcla cremosa, pareja y de aroma inconfundible que pide molde, frío y un rato de espera antes del corte.

Cortarlo en porciones generosas para acompañar el brindis o el café de medianoche demuestra que, con pocos ingredientes y ganas de compartir, lo casero puede brillar tanto o más que lo comprado y hacer que nadie se quede afuera de la celebración.

Receta del mantecol casero: ingredientes para 10 porciones

1 clara de huevo

3 cucharadas de miel

2 cucharadas de agua

200 gramos de pasta de maní casera

Receta del mantecol casero: paso a paso

Colocar maní tostado en una licuadora o procesadora Agregar una cucharadita de aceite de girasol Procesar hasta obtener una textura cremosa y homogénea Si fuera necesario, sumar una cucharadita de agua para facilitar el licuado En una olla a fuego medio, calentar la miel hasta que comience a hervir y se formen burbujas Mientras tanto, batir la clara de huevo a punto nieve Una vez lista la miel, volcarla en forma de hilo sobre la clara batida para cocinarla, sin dejar de batir Continuar batiendo hasta que la preparación se temple y se forme un merengue firme Incorporar la pasta de maní y mezclar hasta integrar por completo Volcar la preparación en un molde de silicona o una budinera forrada con papel manteca Llevar a la heladera durante cuatro horas Desmoldar, cortar en porciones y servir

Es fundamental verificar que todos los ingredientes cuenten con certificación sin TACC, especialmente la pasta de maní, para garantizar que la preparación sea apta para celíacos.