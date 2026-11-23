En plena cuenta regresiva hacia las fiestas, esta receta de turrón de maní casero sin TACC promete deleitar sin complicaciones. Esta receta del mantecol casero es súper fácil, sencilla y económica.
Entre las golosinas que jamás faltan en las celebraciones argentinas, este turrón de maní suave y perfumado ocupa un lugar especial, y prepararlo en casa resulta mucho más amigable de lo que suele imaginarse.
Lejos de las recetas largas o de prender el horno en pleno verano, la magia empieza con apenas un puñado de ingredientes cotidianos: azúcar, agua, claras de huevo y manteca de maní.
Prepararlo desde cero tiene además un valor extra que se celebra cada vez más en las reuniones familiares: la tranquilidad de saber exactamente qué lleva cada bocado y garantizar que sea cien por ciento sin TACC.
Al controlar cada paso y verificar que los productos elegidos estén certificados sin gluten, todos pueden sentarse a compartir sin preocupaciones, disfrutando de una opción apta para celíacos que conserva intacta la esencia clásica del dulce.
El momento clave llega junto a la hornalla, cuando el azúcar y el agua se transforman en un almíbar hasta alcanzar ese famoso punto bola que pide atención y un poquito de paciencia.
Mientras tanto, las claras suben a punto nieve hasta quedar firmes y brillantes, listas para recibir el almíbar caliente en forma de hilo sin perder su aire.
Después, la incorporación de la manteca de maní va cambiando el color y la textura ante los ojos, hasta lograr una mezcla cremosa, pareja y de aroma inconfundible que pide molde, frío y un rato de espera antes del corte.
Cortarlo en porciones generosas para acompañar el brindis o el café de medianoche demuestra que, con pocos ingredientes y ganas de compartir, lo casero puede brillar tanto o más que lo comprado y hacer que nadie se quede afuera de la celebración.
Receta del mantecol casero: ingredientes para 10 porciones
- 1 clara de huevo
- 3 cucharadas de miel
- 2 cucharadas de agua
- 200 gramos de pasta de maní casera
Receta del mantecol casero: paso a paso
- Colocar maní tostado en una licuadora o procesadora
- Agregar una cucharadita de aceite de girasol
- Procesar hasta obtener una textura cremosa y homogénea
- Si fuera necesario, sumar una cucharadita de agua para facilitar el licuado
- En una olla a fuego medio, calentar la miel hasta que comience a hervir y se formen burbujas
- Mientras tanto, batir la clara de huevo a punto nieve
- Una vez lista la miel, volcarla en forma de hilo sobre la clara batida para cocinarla, sin dejar de batir
- Continuar batiendo hasta que la preparación se temple y se forme un merengue firme
- Incorporar la pasta de maní y mezclar hasta integrar por completo
- Volcar la preparación en un molde de silicona o una budinera forrada con papel manteca
- Llevar a la heladera durante cuatro horas
- Desmoldar, cortar en porciones y servir
Es fundamental verificar que todos los ingredientes cuenten con certificación sin TACC, especialmente la pasta de maní, para garantizar que la preparación sea apta para celíacos.
En pocas palabras
- Receta casera: elabora mantecol casero apto para celíacos con solo cuatro ingredientes básicos.
- Proceso sencillo: requiere batir claras a punto nieve y cocinar miel hasta obtener un almíbar.
- Fácil de compartir: ideal para las fiestas, es una opción sin TACC que todos pueden disfrutar.