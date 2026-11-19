Cuando llegan los días de calor o se acerca la época de celebraciones en familia, los platos fríos ganan protagonismo. Entre ellos, la receta de pionono de atún ocupa un lugar histórico: es fácil de preparar, muy rendidor y económico.
Aunque hoy en día se consigue la masa ya horneada en cualquier panadería o supermercado -lo que permite resolver el plato en apenas 15 minutos sin prender el horno-, también es muy simple hacerlo casero.
El verdadero secreto de la receta que lleva ingredientes fáciles de conseguir, para que quede impecable, está en lograr un relleno con la humedad justa para que no se desarme al cortarlo, y en enrollarlo con firmeza para que cada rodaja salga prolija y vistosa.
Receta de pionono de atún, ingredientes
Para armar un pionono mediano (rinde entre 8 y 10 porciones abundantes), vas a necesitar:
- 1 pionono salado o neutro
- 2 latas de atún al natural o en aceite
- 2 huevos duros picados bien chiquitos
- 4 cucharadas colmadas de mayonesa
- 1 tomate redondo firme, sin semillas y cortado en cubitos muy pequeños
- ½ pimiento morrón rojo asado o de lata, picado fino
- 50 g de aceitunas verdes descarozadas y picadas
- Sal, pimienta negra y unas gotas de jugo de limón a gusto
- Hojas de lechuga fresca cortadas en juliana fina, tiras de morrón, aceitunas y un poco más de mayonesa para cubrir
Receta de pionono de atún, paso a paso
- En un bol amplio, desmenuzar bien el atún previamente escurrido con un tenedor. Agregar la mayonesa (y el queso crema, si decidiste usarlo), el jugo de limón, sal y pimienta, y mezclar hasta obtener una crema pareja.
- Incorporar a la mezcla los huevos duros picados, los cubitos de tomate, el pimiento morrón y las aceitunas. Integrar todo con movimientos suaves.
- Desenrrollar con cuidado el pionono sobre un repasador limpio o sobre el mismo papel manteca en el que viene envuelto. Untar toda la superficie con una capa pareja del relleno, dejando libre un borde de unos 2 centímetros en el extremo final para que no se desborde al cerrar.
- Con ayuda del papel o del repasador, empezar a enrollar el pionono desde el extremo más cercano hacia adelante, ejerciendo una presión suave pero constante para que quede bien compacto y sin huecos de aire en el centro.
- Envolver bien apretado con papel film y llevar a la heladera durante al menos 2 horas para que tome cuerpo. Antes de llevarlo a la mesa, retirar el film, cubrir por fuera con una fina capa de mayonesa y decorar con la lechuga picada, la yema rallada, aceitunas y tiras de pimiento morrón.
En pocas palabras
- Receta ideal: Pionono de atún, fácil, económico y rendidor para celebraciones y días de calor.
- Ingredientes clave: Atún, huevos duros, mayonesa, tomate, pimiento morrón y aceitunas para un relleno húmedo y sabroso.
- Preparación sencilla: Rellenar, enrollar firmemente el pionono y refrigerar para lograr un plato prolijo y vistoso.
Resumen generado por Thinkindot AI