Aunque hoy en día se consigue la masa ya horneada en cualquier panadería o supermercado -lo que permite resolver el plato en apenas 15 minutos sin prender el horno-, también es muy simple hacerlo casero.

El verdadero secreto de la receta que lleva ingredientes fáciles de conseguir, para que quede impecable, está en lograr un relleno con la humedad justa para que no se desarme al cortarlo, y en enrollarlo con firmeza para que cada rodaja salga prolija y vistosa.