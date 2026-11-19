Además, la elaboración del turrón alemán se realiza con ingredientes económicos, combinando el sabor intenso del cacao con la textura única de la avena y las galletitas de agua.

Además de ser muy rendidor, la receta tiene la gran ventaja de conservarse perfecto en la heladera o el freezer, lo que lo convierte en una opción práctica tanto para acompañar el café de la tarde como para sumar a la mesa como postre, luego de una comida.