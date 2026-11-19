Si hay una receta que jamás pasará de moda y le encanta a casi todo el mundo, es la del turró alemán, una delicia popularmente bautizada como turrón de Quaker. Lo mejor de la receta es que no hace falta el horno y se arma en apenas 15 minutos.
Además, la elaboración del turrón alemán se realiza con ingredientes económicos, combinando el sabor intenso del cacao con la textura única de la avena y las galletitas de agua.
Además de ser muy rendidor, la receta tiene la gran ventaja de conservarse perfecto en la heladera o el freezer, lo que lo convierte en una opción práctica tanto para acompañar el café de la tarde como para sumar a la mesa como postre, luego de una comida.
El secreto para que salga impecable está en lograr una crema de chocolate lisa y brillante, y respetar los tiempos de frío antes de cortarlo.
Receta de turrón alemán, ingredientes
Para armar un turrón alemán mediano (ideal para cortar en unas 12 o 15 porciones), vas a necesitar:
- 2 paquetes de galletitas de agua (las clásicas cuadradas, tipo Criollitas o Express).
- 200 g de manteca (a temperatura ambiente para que se integre más rápido).
- 200 g de azúcar (aproximadamente 1 taza).
- 150 g de avena arrollada (tradicional o instantánea).
- 100 g de cacao amargo en polvo (o chocolate para taza rallado fino para un sabor todavía más intenso).
- 4 o 5 cucharadas de leche (para darle cremosidad a la mezcla).
- Opcional: 1 cucharadita de esencia de vainilla, un chorrito de café frío o un puñado de nueces picadas para darle un toque extra.
Receta de turrón alemán, paso a paso
- En una olla mediana a fuego bien bajo, colocar la manteca cortada en cubos junto con el azúcar y las cucharadas de leche. Revolver constantemente con cuchara de madera hasta que la manteca se derrita y el azúcar se disuelva por completo, evitando que la mezcla hierva fuerte.
- Retirar la olla del fuego un instante, incorporar el cacao amargo tamizado (para que no queden grumos) y mezclar bien. Volver a llevar a fuego mínimo, agregar la avena arrollada y cocinar durante unos 2 o 3 minutos sin dejar de revolver, hasta obtener una pasta espesa, brillante y homogénea. Si querés, este es el momento de sumar la esencia de vainilla o las nueces picadas.
- Forrar un molde rectangular o una budinera con papel film o papel manteca (esto facilita muchísimo el desmolde). Colocá una primera base de galletitas de agua cubriendo todo el fondo y untar por encima una capa generosa de la mezcla de chocolate y avena todavía tibia.
- Continuar intercalando capas de galletitas y crema de chocolate hasta terminar con una buena capa de relleno en la superficie. Presionar suavemente con una espátula para que todas las capas queden bien compactas.
- Llevar el molde a la heladera durante al menos 3 horas (o 1 hora en el freezer si estás apurado) hasta que tome buena consistencia y la manteca vuelva a solidificarse.
En pocas palabras
- Receta fácil: Descubre el paso a paso para preparar un clásico turrón alemán sin necesidad de horno en solo 15 minutos.
- Ingredientes económicos: Aprende a combinar cacao, avena y galletas con manteca y azúcar para un postre delicioso.
- Conservación ideal: Guarda el turrón alemán en heladera o freezer para disfrutarlo en cualquier momento como acompañamiento o postre.
Resumen generado por Thinkindot AI