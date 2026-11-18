Este postre casero ideal para los amantes del helado, no lleva ingredientes difíciles de conseguir, no requiere horno, no lleva técnicas difíciles y combina sabores clásicos que nunca fallan.

Además de ser muy económica y rendidora, esta receta de torta helada tiene la ventaja de que se puede dejar lista con anticipación en el freezer y sacarla unos minutos antes de servir.