Cuando el calor se hace sentir o llegan las ganas de preparar algo dulce sin complicarse en la cocina, la torta helada de vainillas, crema y dulce de leche aparece siempre como una apuesta segura. Se trata de una receta fácil de hacer que le encanta a todo el mundo.
Este postre casero ideal para los amantes del helado, no lleva ingredientes difíciles de conseguir, no requiere horno, no lleva técnicas difíciles y combina sabores clásicos que nunca fallan.
Además de ser muy económica y rendidora, esta receta de torta helada tiene la ventaja de que se puede dejar lista con anticipación en el freezer y sacarla unos minutos antes de servir.
El secreto para que quede impecable está en humedecer apenas las vainillas para que no se desarmen y lograr una crema bien firme que sostenga cada capa.
Receta de torta helada riquísima, ingredientes
Para armar una torta helada en una fuente rectangular o un molde desmontable (rinde entre 8 y 10 porciones generosas), vas a necesitar:
- 2 paquetes de vainillas (unos 24 a 30 unidades, según el tamaño del molde).
- 400 g de dulce de leche repostero (es clave que sea repostero para que tenga cuerpo y no se escape por los costados).
- 400 cc de crema de leche.
- 3 cucharadas de azúcar impalpable o común.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 taza de leche (puede ser sola, chocolatada o con un chorrito de café o licor para remojar las vainillas).
- Opcional para decorar: chocolate rallado, rulos de chocolate, nueces picadas o copos de dulce de leche.
Receta de torta helada riquísima, paso a paso
- Colocar la crema de leche bien fría en un bol junto con el azúcar y la esencia de vainilla. Batir con batidora eléctrica hasta lograr punto chantilly firme, cuidando de no pasarte para que no se corte.
- Si el dulce de leche repostero está muy duro, mezclar un minuto con una cuchara para ablandarlo un poco y que sea más fácil de untar sin romper las vainillas. Si querés un relleno más suave, mezclar la mitad del dulce de leche con un par de cucharadas de la crema batida.
- Forrar la base de una fuente (o un molde forrado con papel film para desmoldar más fácil) con una capa de vainillas previamente pasadas de forma rápida por la leche. Es importante mojarlas apenas un segundo para que queden húmedas, pero mantengan su forma.
- Cubrír las vainillas con una capa pareja de dulce de leche y por encima sumar una buena capa de crema chantilly. Repetir el procedimiento con otra tanda de vainillas humedecidas, más dulce de leche y el resto de la crema para coronar.
- Espolvorear por encima con chocolate rallado o nueces picadas y llevar la torta al freezer durante al menos 4 horas antes de cortar.
- Sacar del freezer unos 10 o 15 minutos antes de llevarla a la mesa para que tome la textura cremosa justa y sea mucho más fácil de cortar en porciones parejas.
En pocas palabras
- Receta fácil: Se destaca una torta helada sin horno, ideal para el calor o la simplicidad en la cocina.
- Ingredientes clave: Requiere vainillas, dulce de leche repostero, crema de leche, azúcar impalpable y leche para remojar.
- Preparación y frío: Se arma por capas y debe refrigerarse por al menos 4 horas antes de consumir.
Resumen generado por Thinkindot AI