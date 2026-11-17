La clave de esta receta es una cocción lenta al horno. Bien condimentada, se transforma en un plato más que destacado.

Al tratarse de un corte con poca grasa intramuscular y fibras firmes, el secreto para evitar que quede seca, radica en dos factores clave: un buen sellado previo o una cocción tapada con papel aluminio durante la primera etapa, y un colchón de verduras que aporte humedad y sabor.