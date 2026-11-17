La tapa de nalga es uno de los cortes de carne más rendidores y económicas que uno puede encontrar en una carnicería. Si bien muchas veces se elige esta carne para hacer milanesas o preparaciones a la olla, hecha al horno con esta receta, es una bendición para el paladar.
La clave de esta receta es una cocción lenta al horno. Bien condimentada, se transforma en un plato más que destacado.
Al tratarse de un corte con poca grasa intramuscular y fibras firmes, el secreto para evitar que quede seca, radica en dos factores clave: un buen sellado previo o una cocción tapada con papel aluminio durante la primera etapa, y un colchón de verduras que aporte humedad y sabor.
Acompañada por una guarnición clásica de papas, batatas, cebollas y zanahorias asadas en la misma fuente, esta receta permite resolver toda la comida en un solo paso, concentrando los jugos de la carne en las verduras, logrando un dorado irresistible.
Receta de tapa de nalga al horno con verduras asadas, ingredientes
- 1 tapa de nalga entera (de aproximadamente 1,5 kg)
- 4 papas medianas
- 2 batatas
- 2 zanahorias grandes
- 2 cebollas blancas o moradas
- 1 pimiento morrón rojo
- 3 dientes de ajo
- 2 cucharadas de mostaza
- 1 vaso de vino blanco o caldo de carne (200 ml)
- Aceite de oliva o girasol, cantidad necesaria
- Sal gruesa o entrefina, pimienta negra, pimentón dulce y romero o tomillo a gusto
Receta de tapa de nalga al horno con verduras asadas, paso a paso
- Lo primero que se hace es sacar la tapa de nalga de la heladera unos 20 minutos antes de cocinarla para que pierda el frío excesivo. Al limpiar, dejar una fina capa de grasa externa para que proteja la carne durante el horneado. Salpimentar bien por ambos lados y untar toda la superficie con la mostaza y un poco de pimentón dulce.
- Pelar las papas, las batatas y las zanahorias, y cortar en trozos grandes o en cuñas parejas para que se cocinen al mismo tiempo. Cortar las cebollas en cuartos, el morrón en tiras gruesas y aplastar apenas los dientes de ajo con piel.
- En una fuente profunda rociada con un buen chorro de aceite, distribuir todas las verduras formando una base. Condimentar con sal, pimienta y las hierbas aromáticas (romero o tomillo), y mezclar bien con las manos para que se impregnen con el aceite.
- Acomodar la tapa de nalga por encima del colchón de verduras, con la parte de la grasa hacia arriba. Vertar el vaso de vino blanco o caldo por un costado de la fuente (sin lavar los condimentos de la carne) para generar vapor en el horno.
- Cubrir toda la fuente herméticamente con papel aluminio y llevar a un horno precalentado a temperatura moderada (180 °C) durante 1 hora y 15 minutos. Este paso asegura que la carne quede sumamente tierna por dentro.
- Pasado ese tiempo, retirar con cuidado el papel aluminio, bañar la carne con sus propios jugos usando una cuchara y subí el horno a 200 °C durante unos 20 a 25 minutos más, hasta que la superficie de la carne esté bien dorada y las verduras crocantes por fuera. Dejar reposar la carne 10 minutos antes de filetearla para que conserve todos sus jugos.
En pocas palabras
- Tapa de nalga: Receta económica y rendidora para cocinar al horno con verduras asadas.
- Cocción lenta: Clave para lograr una carne tierna y sabrosa, evitando que quede seca.
- Acompañamiento ideal: Las verduras asadas en la misma fuente concentran los jugos de la carne.
Resumen generado por Thinkindot AI