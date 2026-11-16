Los pancitos saborizados son un tipo de pan que se caracteriza por su sabor y aroma únicos.

Te traemos tres propuestas infalibles para inspirarte, aunque el verdadero secreto está en animarte a amasar y crear tu propia versión estrella.

Es una receta sencilla que se elabora con una base de masa de pan y un relleno de ingredientes saborizados. Los pancitos saborizados se pueden preparar con una gran variedad de ingredientes, lo que los hace muy versátiles.

Receta de pancitos saborizados: ingredientes

500 gramos de harina de trigo

300 ml de agua tibia

10 g de levadura fresca

1 cucharadita de azúcar

1 cucharadita de sal

Receta de pancitos saborizados: paso a paso

En un bowl colocar la harina, azúcar, sal y mezclar. Agregar la leche, levadura y mezclar bien hasta incorporar todos los ingredientes. Por ultimo, agregar la manteca e incorporar haciendo presión con las manos. Colocar la masa sobre la mesa de trabajo y amasar hasta formar un bollo liso y parejo. Al principio puede resultar una masa pegajosa, pero solo es cuestión de continuar amasando hasta desarrollar el gluten de la harina y obtener una masa mas tensa y que ya no se pega a las manos. Colocar el bollo en un bowl, cubrir y dejar descansar a temperatura ambiente por 40 minutos o hasta que duplique tamaño. Mientras, aprovechar la espera para preparar los ingredientes con los que vamos a saborizar los panes.

Receta de los pancitos saborizados: tres versiones para saborizar

Longaniza y Queso: Cortar la longaniza y queso en cubos pequeños. La longaniza se puede reemplazar por salame, jamón o panceta. El queso puede ser de cualquier tipo pero lo importante es que tenga buen sabor.

Cebolla: picar media cebolla o un cebolla chica entera. Opcionalmente se puede cocinar previamente para dar otro sabor, pero realmente no hace falta.

Aceitunas: descarozar y cortar las aceitunas en trozo pequeños.

Las opciones son infinitas, se pueden saborizar solo con orégano, con ajo y perejil, albahaca con lo que mas te guste.