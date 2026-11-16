Resistirse al aroma de un pan recién horneado es una batalla perdida, sobre todo cuando la receta de pancitos saborizados permite jugar con la imaginación y llenar la cocina de sabores irresistibles.
Al prepararlos en casa, el límite lo ponés vos: podés ir desde un clásico toque de cebolla caramelizada o hierbas aromáticas hasta combinaciones más jugadas con jamón, panceta o el queso que tengas en la heladera.
Además, son los aliados indiscutidos de cualquier mesa festiva porque funcionan como un lienzo en blanco listo para recibir cualquier relleno, ya sea pollo desmenuzado, carne braseada o cerdo.
Los pancitos saborizados son un tipo de pan que se caracteriza por su sabor y aroma únicos.
Te traemos tres propuestas infalibles para inspirarte, aunque el verdadero secreto está en animarte a amasar y crear tu propia versión estrella.
Es una receta sencilla que se elabora con una base de masa de pan y un relleno de ingredientes saborizados. Los pancitos saborizados se pueden preparar con una gran variedad de ingredientes, lo que los hace muy versátiles.
Receta de pancitos saborizados: ingredientes
- 500 gramos de harina de trigo
- 300 ml de agua tibia
- 10 g de levadura fresca
- 1 cucharadita de azúcar
- 1 cucharadita de sal
Receta de pancitos saborizados: paso a paso
- En un bowl colocar la harina, azúcar, sal y mezclar.
- Agregar la leche, levadura y mezclar bien hasta incorporar todos los ingredientes.
- Por ultimo, agregar la manteca e incorporar haciendo presión con las manos.
- Colocar la masa sobre la mesa de trabajo y amasar hasta formar un bollo liso y parejo.
- Al principio puede resultar una masa pegajosa, pero solo es cuestión de continuar amasando hasta desarrollar el gluten de la harina y obtener una masa mas tensa y que ya no se pega a las manos.
- Colocar el bollo en un bowl, cubrir y dejar descansar a temperatura ambiente por 40 minutos o hasta que duplique tamaño.
- Mientras, aprovechar la espera para preparar los ingredientes con los que vamos a saborizar los panes.
Receta de los pancitos saborizados: tres versiones para saborizar
- Longaniza y Queso: Cortar la longaniza y queso en cubos pequeños. La longaniza se puede reemplazar por salame, jamón o panceta. El queso puede ser de cualquier tipo pero lo importante es que tenga buen sabor.
- Cebolla: picar media cebolla o un cebolla chica entera. Opcionalmente se puede cocinar previamente para dar otro sabor, pero realmente no hace falta.
- Aceitunas: descarozar y cortar las aceitunas en trozo pequeños.
Las opciones son infinitas, se pueden saborizar solo con orégano, con ajo y perejil, albahaca con lo que mas te guste.
En pocas palabras
- Pancitos saborizados: receta versátil ideal para mesas festivas con rellenos personalizados.
- Ingredientes base: requiere harina, agua tibia, levadura fresca, azúcar y sal.
- Opciones de sabor: se pueden aromatizar con longaniza, queso, cebolla, aceitunas u orégano.