Receta de bastones de espinaca para bajar de peso: dieta sin fritura ni harina

Los bastones de espinaca, una dieta que es una gran alternativa para quienes desean consumir alimentos ricos en nutrientes sin tener que resignar el sabor. En épocas en las que muchos se proponen adelgazar o ganar masa muscular, esta fórmula se convierte en una excelente aliada para sumar verduras a la rutina alimentaria de una forma distinta y atractiva.

A diferencia de las versiones clásicas, esta receta suele incorporar harinas refinadas o cocinarse en aceite abundante, pero esta propuesta de bastones de espinaca es mucho más liviana, aunque mantiene intacta su mejor cualidad.

Receta de bastones de espinaca saludables y livianos para bajar de peso, ingredientes

1 atado grande de espinaca

2 huevos

1 taza de avena procesada

1 diente de ajo picado (opcional)

2 cdas. de queso rallado (opcional)

Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto

Aceite en spray o de oliva

Receta de bastones de espinaca saludables y livianos para bajar de peso, paso a paso

Prender el horno a 200 °C para asegurarte de que esté bien caliente al momento de llevar la bandeja. Luego, seguí este procedimiento:

Lavar bien las hojas de espinaca, retirar los tallos más gruesos y cocinar al vapor durante apenas 2 minutos. Después, presionar las hojas dentro de un colador para quitar todo el líquido excedente y picar bien finitas. En un recipiente, integrar la espinaca picada junto con los huevos, la avena procesada, el ajo, el queso rallado y los condimentos hasta obtener una mezcla húmeda pero fácil de moldear. En caso de que quede muy blanda, sumar un poco más de avena. Con las manos ligeramente humedecidas, agarrar pequeñas porciones de la preparación, armar los bastones y acomodar sobre una placa para horno previamente lubricada con aceite en spray o de oliva. Para finalizar, hornear los bastones durante unos 20 minutos, girándolos a mitad de cocción para lograr que se doren de manera pareja por ambos lados.

Mantener hábitos saludables es mucho más sencillo cuando se incluyen en el menú diario preparaciones libres de harinas refinadas, grasas en exceso, azúcares y frituras.