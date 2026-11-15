Receta de chinchulines a la parrilla dorados, tiernos y crujientes

Siempre que hay asado, los chinchulines tienen que estar presente. Si no hay, alguien siempre pedirá por ellos y los comentarios no serán los mejores. Lo bueno es que para dejar satisfechos a todos, estas achuras se pueden preparar con esta fácil receta para que estén presente, con la mejor textura y sabor.
Antes de que salga el vacío o las costillas, los chinchulines se roban todas las miradas y los aplausos.
Si están bien hechos a la parrilla, algo que no es fácil lograr, el sabor está garantizado y nunca más se dejará de hacerlos como señala esta receta.
La cocción de los chinchulines es delicada porque si se apura en la parrilla, se pueden arrebatar y quedar gomosos.
El éxito de unos buenos chinchulines no empieza en la parrilla, sino mucho antes, en la mesada de la cocina. La clave de la receta está en elegir una pieza fresca, darle un buen baño ácido para dejarlos impecables y respetar la paciencia de las brasas.
Receta de chinchulines a la parrilla, ingredientes
- 1 kg de chinchulines de vaca
- Jugo de 2 limones
- 1/2 taza de vinagre (de alcohol o de vino blanco).
- Agua fría, cantidad necesaria para cubrirlos.
- 2 dientes de ajo aplastados (opcional, para perfumar el remojo).
- Sal gruesa o parrillera a gusto.
- Limón extra en cuartos para servir en la mesa.
Receta de chinchulines a la parrilla, paso a paso
- Este es un punto clave: los chinchulines no se dan vuelta ni se les saca todo el contenido interior, porque ahí es donde guardan su sabor característico. Lo que sí hay que hacer es pasarlos por agua fría por fuera y retirar con la mano o un cuchillo el exceso de grasa que traen pegada en los bordes, dejando apenas una capa fina para que ayude a que se doren.
- Colocar los chinchulines en un bol amplio y cubrir con agua fría, el jugo de los dos limones, el vinagre y los dientes de ajo aplastados. Dejar descansar en la heladera durante al menos 1 hora (si son 2, mejor). Esto los limpia a fondo, les saca cualquier olor fuerte y ayuda a tiernizar. Después, escurrir bien y secar con papel de cocina.
- Cortar en ruedas o bastoncitos individuales de unos 10 o 12 centímetros, o armar la clásica trenza de tres tiras, que queda muy vistosa y ayuda a que mantengan mejor la humedad por dentro mientras se doran por fuera.
- Salar bien de ambos lados justo antes de apoyarlos sobre la parrilla bien caliente. El fuego tiene que ser medio a fuerte (de esos que aguantás unos 4 o 5 segundos con la mano arriba de la parrilla). Cocinar durante unos 25 a 30 minutos de cada lado, sin pincharlos para que no pierdan sus jugos.
- En los últimos 10 minutos de cocción, acercar un poco más de brasa por debajo y rociar con unas gotas de jugo de limón fresco directamente sobre la parrilla. Ese golpe de calor final es el que termina de dejarlos bien crocantes y dorados.
En pocas palabras
- Chinchulines a la parrilla: Receta para lograr dorados, tiernos y crujientes.
- Clave de la receta: Paciencia, selección de carne fresca y limpieza con baño ácido antes de la cocción.
- Preparación: Limpieza, reposo en heladera con limón y vinagre, corte y cocción a fuego medio-fuerte por 25-30 minutos de cada lado.
Resumen generado por Thinkindot AI