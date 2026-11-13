Receta de chimichurri de campo con los mejores ingredientes y rápida elaboración

Lejos de ser una salsa más, esta mezcla fría de hierbas, condimentos, vinagre y aceite es parte de nuestra comida de todos los días y tiene tantas versiones como asadores hay en el país. Sin embargo, la receta clásica la de bodegón y parrilla de barrio- tiene medidas exactas y una regla de oro: saber esperar una vez que se prepara.

Su origen está lleno de historias populares. La más conocida habla de un irlandés llamado Jimmy McCurry en el siglo XIX, cuyo nombre la gente de acá habría pronunciado como pudo hasta transformarlo en la palabra que hoy conocemos. Más allá del cuento, lo cierto es que nació en el campo como una forma práctica de conservar y darle gusto a la carne, usando hierbas secas que duraban mucho tiempo sin echarse a perder.