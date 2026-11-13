Receta de chimichurri de campo con los mejores ingredientes y rápida elaboración

En cualquier asado argentino, la carne se lleva todas las miradas, pero el verdadero responsable de levantar el sabor de cada corte y darle un toque especial a cada bocado tiene nombre propio: el chimichurri, que se puede preparar con esta fácil y rápida receta.
Lejos de ser una salsa más, esta mezcla fría de hierbas, condimentos, vinagre y aceite es parte de nuestra comida de todos los días y tiene tantas versiones como asadores hay en el país. Sin embargo, la receta clásica la de bodegón y parrilla de barrio- tiene medidas exactas y una regla de oro: saber esperar una vez que se prepara.
Su origen está lleno de historias populares. La más conocida habla de un irlandés llamado Jimmy McCurry en el siglo XIX, cuyo nombre la gente de acá habría pronunciado como pudo hasta transformarlo en la palabra que hoy conocemos. Más allá del cuento, lo cierto es que nació en el campo como una forma práctica de conservar y darle gusto a la carne, usando hierbas secas que duraban mucho tiempo sin echarse a perder.
Receta de Chimichurri de campo, ingredientes
A diferencia de las recetas más nuevas que usan hierbas frescas como cilantro o albahaca, el chimichurri tradicional pide ingredientes secos remojados en agua tibia con sal, lo que hace que suelten todo su sabor y aroma de forma pareja.
Para llenar un frasco mediano (unos 400 cc), vas a necesitar:
- 1 taza de agua tibia (clave para hidratar las hierbas).
- 1 cucharada de sal gruesa o entrefina.
- 4 dientes de ajo picados bien chiquitos.
- 2 cucharadas de perejil seco (o fresco picado bien finito).
- 2 cucharadas de orégano seco de buena calidad.
- 1 cucharada de ají molido.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- 2 hojas de laurel enteras o partidas.
- 1/2 cucharadita de pimienta negra molida.
- 1/2 taza de vinagre de vino tinto.
- 1 taza de aceite común (de girasol o maíz)
Receta de chimichurri de campo, paso a paso
- Lo primero es disolver bien la sal en el agua tibia dentro de un bol. Este líquido va a servir para ablandar y despertar los condimentos secos.
- Sumar el orégano, el perejil, el ají molido, el pimentón, la pimienta y el laurel al agua salada. Mezclar bien y dejar quieto unos 15 minutos hasta que las hierbas absorban el agua y se hinchen.
- Agregar el ajo picado y el vinagre. Revolver bien con una cuchara.
- Por último, echar el aceite de a poco mientras vas mezclando despacio para que todo quede bien unido.
- Aunque den ganas de ponerlo en la mesa apenas lo terminás, el verdadero chimichurri necesita reposo. Guardado en un frasco de vidrio bien limpio dentro de la heladera, llega a su mejor punto recién a las 24 o 48 horas, cuando todos los gustos se mezclan bien y se va lo fuerte del ajo crudo y el vinagre.
- Servido a temperatura ambiente arriba de un choripán recién salido de la parrilla o acompañando una tira de asado, demuestra por qué los clásicos nunca fallan.