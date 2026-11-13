Receta de bondiola de cerdo braseada: se hace sola y se desarma en la boca

La tierna y jugosa bondiola de cerdo braseada se destaca por su sabor agridulce y su versatilidad en diversas preparaciones. Una receta que prácticamente se prepara sola y se puede acompañar con cualquier guarnición.
La bondiola, un corte de cerdo apreciado en la cultura gastronómica latinoamericana, es un protagonista que brilla por sí solo en cualquier parrilla o cocina.
La bondiola glaseada agridulce es: tierna, jugosa y con una cobertura llena de sabor que combina lo dulce de la miel con el toque cítrico de la naranja.
Una propuesta diferente que puede convertirse fácilmente en la protagonista de cualquier celebración.
Es una preparación muy versátil. Se puede servir desmenuzada dentro de pancitos, una alternativa perfecta para cumpleaños, reuniones con amigos o festejos familiares.
También queda espectacular acompañada de un buen puré de batatas o asadas.
La bondiola de cerdo tiene una ventaja indiscutible: su contenido de grasa entreverada ayuda a conseguir una carne particularmente tierna y sabrosa.
Con una cocción adecuada, se vuelve tan suave que prácticamente se desarma sola. Y cuando entra en juego el glaseado, el resultado es todavía más tentador.
Receta de bondiola de cerdo braseada: ingredientes
- Bondiola de cerdo (entera o en trozos grandes)
- 2 naranjas (ralladura y jugo)
- 3 cucharadas de miel
- 2 cucharadas de mostaza
- 2 dientes de ajo picados
- 1 cebolla mediana cortada en pluma
- Sal y pimienta a gusto
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 100 ml de caldo de verduras o agua
- 1 ramita de romero fresco (opcional)
Receta de bondiola de cerdo braseada: paso a paso
- Desgrasar y limpiar bien la bondiola.
- Salar la carne y dorarla en una cacerola apta para horno con un poco de aceite, a fuego fuerte, durante 5 minutos de cada lado.
- Picar finamente las cebollas y la cebolla de verdeo.
- Retirar la carne y rehogar las cebollas en la misma cacerola durante 5 minutos, aprovechando el fondo de cocción.
- Incorporar nuevamente la bondiola y agregar la cerveza negra, el jugo de naranja, la miel y el romero.
- Asegurar que la carne quede cubierta al menos hasta la mitad con el líquido de cocción.
- Tapar la cacerola y llevar a horno moderado durante aproximadamente 90 minutos, girando la bondiola cada 30 minutos para lograr una cocción pareja.
- Controlar durante la cocción que siempre quede suficiente líquido y agregar un poco de agua si fuera necesario.
- Retirar la bondiola una vez que esté tierna y reservarla caliente.
- Diluir el almidón de maíz en ½ taza de agua tibia e incorporarlo a la salsa.
- Hervir la salsa durante unos minutos hasta que tome una consistencia más espesa.
- Servir la bondiola al horno bien caliente y cubrir con la salsa de cerveza negra.
En pocas palabras
- Bondiola de cerdo: Receta braseada agridulce, tierna y jugosa.
- Versatilidad: Ideal para desmenuzar en sándwiches o acompañar con puré.
- Preparación: Cocción lenta en horno con glaseado de naranja y miel.