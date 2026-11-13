Receta de bondiola de cerdo braseada: se hace sola y se desarma en la boca

Una propuesta diferente que puede convertirse fácilmente en la protagonista de cualquier celebración.

Es una preparación muy versátil. Se puede servir desmenuzada dentro de pancitos, una alternativa perfecta para cumpleaños, reuniones con amigos o festejos familiares.

También queda espectacular acompañada de un buen puré de batatas o asadas.

La bondiola de cerdo tiene una ventaja indiscutible: su contenido de grasa entreverada ayuda a conseguir una carne particularmente tierna y sabrosa.

Con una cocción adecuada, se vuelve tan suave que prácticamente se desarma sola. Y cuando entra en juego el glaseado, el resultado es todavía más tentador.

Receta de bondiola de cerdo braseada: ingredientes

Bondiola de cerdo (entera o en trozos grandes)

2 naranjas (ralladura y jugo)

3 cucharadas de miel

2 cucharadas de mostaza

2 dientes de ajo picados

1 cebolla mediana cortada en pluma

Sal y pimienta a gusto

2 cucharadas de aceite de oliva

100 ml de caldo de verduras o agua

1 ramita de romero fresco (opcional)

Receta de bondiola de cerdo braseada: paso a paso