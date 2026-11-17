El cheesecake de frutillas se mantiene firme en el podio de los postres favoritos para lucirse en una sobremesa, un cumpleaños o una tarde de café. Entre las múltiples variantes que existen, la receta de Maru Botana destaca por lograr un equilibrio justo entre sus ingredientes.
La receta se destaca por la cremosidad del queso, el toque ácido y dulce de las frutillas y una base crocante con un distintivo sabor a almendras.
A diferencia de las recetas frías que llevan gelatina, esta fórmula apuesta por la cocción lenta en horno moderado, lo que garantiza una textura irresistible y firme, que no se desarma al cortar.
Además, incluye un efecto marmolado en la superficie que convierte cada porción en una presentación de pastelería profesional.
Receta del cheesecake de frutillas de Maru Botana, ingredientes
Para la salsa de frutillas:
- 220 g de frutillas frescas
- 1/4 taza de azúcar
Para la base crocante:
- 150 g de galletitas de avena
- 1/2 taza de harina de almendras
- 50 g de manteca
Para el relleno cremoso:
- 600 g de queso crema
- 3/4 taza de crema de leche
- 1 taza de azúcar
- 2 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Receta del cheesecake de frutillas de Maru Botana, paso a paso
- Procesar las frutillas limpias hasta obtener aproximadamente media taza de puré y pasar por un colador para quitar las semillas. Llevá el líquido a una ollita junto con el 1/4 de taza de azúcar y cocinar a fuego medio hasta que los granos se disuelvan por completo. Luego, bajar la llama a mínimo y dejá reducir durante unos 8 minutos hasta que tome consistencia espesa. Retirar del fuego y reservar hasta que enfríe.
- Triturar las galletitas de avena y mezclar con la manteca previamente derretida y la harina de almendras hasta lograr un arenado húmedo. Volcar la preparación en la base de un molde desmontable de 22 cm (forrado previamente con papel manteca enmantecado), presionar bien con la base de un vaso o una cuchara para compactar y llevar a la heladera mientras seguís con el relleno.
- En un bowl amplio, integrar el queso crema junto con la crema de leche, los huevos, la taza de azúcar y la esencia de vainilla. Mezclar suavemente hasta conseguir una preparación lisa y homogénea.
- Volcar la crema de queso sobre la base fría de galletitas. Por encima, distribuí la salsa de frutillas ya fría dibujando hilos o pequeños círculos. Con la punta de un cuchillo o un palillo, realizar movimientos suaves para entremezclar ambos colores y generar el efecto veteado.
- Llevar la torta a un horno precalentado a temperatura moderada (160 °C - 170 °C) durante 1 hora. El punto exacto se comprueba al mover levemente el molde: los bordes deben verse firmes mientras el centro conserva un ligero temblor. En ese momento, apagar el horno y dejar el cheesecake adentro con la puerta entreabierta hasta que se enfríe por completo.
- Una vez a temperatura ambiente, trasladar el molde a la heladera y dejar descansar por un mínimo de 12 horas antes de desmoldar y servir.
En pocas palabras
- Receta de Maru Botana: Cheesecake de frutillas cremoso con base crocante, ideal para eventos.
- Ingredientes y preparación: Detalla salsa de frutillas, base de galletas y relleno de queso crema.
- Cocción y reposo: Horneado lento en horno moderado y mínimo 12 horas de reposo en heladera.
Resumen generado por Thinkindot AI