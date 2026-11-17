La receta se destaca por la cremosidad del queso, el toque ácido y dulce de las frutillas y una base crocante con un distintivo sabor a almendras.

A diferencia de las recetas frías que llevan gelatina, esta fórmula apuesta por la cocción lenta en horno moderado, lo que garantiza una textura irresistible y firme, que no se desarma al cortar.