El pan sin gluten preparado en sartén se instaló como una de las soluciones más prácticas y saludables para quienes siguen una dieta libre de TACC o simplemente buscan reducir el consumo de harinas refinadas. La receta no resigna el sabor y textura de comer algo recién hecho.
A diferencia de la panificación tradicional, esta receta evita los largos tiempos de amasado y levado, permitiendo tener un pan tibio y esponjoso listo en apenas 5 minutos.
Gracias a la combinación de harina de avena sin gluten -o harina de almendras- con huevo y polvo de hornear, se obtiene una masa liviana, rica en proteínas y fibra, que aporta gran saciedad.
Además, su sabor neutro lo vuelve sumamente versátil: funciona a la perfección tanto para tostadas dulces con mermelada o para armar sándwiches salados con palta, queso o verduras.
Otra de sus grandes ventajas de la receta de pan sin gluten en sartén, es que se cocina en porciones individuales directamente sobre la hornalla, evitando desperdicios y garantizando siempre un pan fresco en el momento.
Receta de pan sin gluten en sartén, ingredientes
- 4 cucharadas colmadas de harina de avena certificada sin gluten (o harina de almendras)
- 1 huevo
- 1 cucharada de leche (puede ser común o bebida vegetal) o agua
- 1 cucharada de aceite de oliva o de girasol
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear sin TACC
- 1 pizca de sal
- Opcional: semillas de chía, lino o sésamo para decorar y sumar fibra
Receta de pan sin gluten en sartén, paso a paso
- En un bowl pequeño o una taza amplia, batir el huevo junto con el aceite, la leche (o agua) y la pizca de sal hasta integrar bien.
- Agregar la harina elegida junto con el polvo de hornear y mezclar enérgicamente con un tenedor o batidor de mano hasta lograr una preparación homogénea, espesa y sin grumos. Si deseás, sumar un puñado de semillas a la mezcla.
- Pincelar con apenas unas gotas de aceite o manteca una sartén chica (de unos 12 a 14 centímetros de diámetro para que quede alto) y llevar a fuego mínimo.
- Volvar la preparación en la sartén caliente, emparejar la superficie con una cuchara y colocar una tapa. Cocinar a fuego corona o bien bajo durante aproximadamente 3 minutos, hasta que veas que los bordes están firmes y la superficie comienza a secarse con pequeñas burbujas.
- Con la ayuda de una espátula, girar el pan con cuidado y cocinar 1 a 2 minutos más del otro lado hasta que quede apenas dorado. Retirar del fuego, dejar entibiar un minuto, cortar al medio y disfrutar con tus ingredientes favoritos.
En pocas palabras
- Pan sin gluten: Receta rápida en sartén, proteica y fibrosa, lista en 5 minutos sin levados largos.
- Ingredientes clave: Harina de avena sin gluten (o almendras), huevo y polvo de hornear para una masa liviana.
- Versatilidad y practicidad: Ideal para tostadas dulces o sándwiches, se cocina en porciones individuales en la hornalla.