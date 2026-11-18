En el libro de recetas que hay en muchas casas, hay preparaciones básicas que pasan de generación en generación y resuelven comidas en cuestión de minutos. La receta de salsa blanca -también conocida en la gastronomía como bechamel- ocupa un lugar de privilegio en esa lista.
Esta receta se destaca por sus simples ingredientes, ser económica, rendidora y tener la capacidad de levantar el sabor de cualquier comida.
Aunque muchos le tienen respeto por miedo a que se formen grumos o a que quede con gusto a harina cruda, lograr una salsa blanca sedosa y llena de aroma, no tiene ningún misterio.
El verdadero secreto está en respetar las proporciones exactas, cocinar bien la base al principio y coronarla con el toque insustituible de la nuez moscada recién rallada.
Receta de salsa blanca clásica con nuez moscada, ingredientes
Para preparar una cantidad mediana (aproximadamente medio litro, ideal para cubrir una fuente de canelones, unas papas al horno o acompañar verduras), vas a necesitar:
- 500 cc de leche (puede ser entera o descremada, aunque con entera queda más cremosa).
- 40 g de manteca (unas dos cucharadas colmadas).
- 40 g de harina común 0000 (también equivale a unas dos cucharadas colmadas).
- Nuez moscada a gusto (si es recién rallada, aporta mucho más aroma que la que viene ya molida).
- Sal y pimienta blanca (o negra) a gusto.
Receta de salsa blanca clásica con nuez moscada, paso a paso
- En una olla chica o sartén profunda a fuego medio-bajo, colocar la manteca y dejar que se derrita por completo sin llegar a quemarse ni tomar color marrón.
- Agregar toda la harina de golpe y mezclar enseguida con cuchara de madera o batidor de alambre. Cocinar esta pasta durante 1 o 2 minutos sin dejar de revolver. Este paso es fundamental para que la harina se cocine y la salsa no tenga gusto a crudo.
- Bajar el fuego al mínimo y empezar a incorporar la leche (preferentemente tibia o a temperatura ambiente) en forma de hilo, mientras batís de manera constante y enérgica para desarmar cualquier grumo desde el primer momento.
- Seguir revolviendo suavemente hasta que la preparación rompa el hervor y tome cuerpo. Una vez que espesó, cocinar dos minutos más a fuego bien bajo, apagar la hornalla y condimentar con sal, pimienta y una buena ralladura de nuez moscada.
En pocas palabras
- Receta clásica: La salsa blanca, económica y versátil, es un clásico que se prepara en minutos.
- Ingredientes y secreto: Se destaca por sus simples ingredientes, y el secreto es respetar proporciones y usar nuez moscada.
- Preparación sencilla: Se cocina la manteca y harina, se añade leche gradualmente y se condimenta al final.
Resumen generado por Thinkindot AI