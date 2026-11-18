Quienes buscan alternativas livianas para cuidar la silueta o bajar de peso, suelen encontrarse con el mismo dilema a la hora del mate o el café: qué comer de rico sin romper la dieta. En ese escenario, la receta de galletas de limón sin harina ni azúcar aparecen como una solución perfecta.
Esta receta que sale súper deliciosa, es práctica, sabrosa y muy fácil de preparar.
La mezcla de avena y cítricos no solo resulta fresca y aromática, sino que además aporta fibra y genera saciedad durante más tiempo.
A diferencia de las galletas que se comprar en el supermercado o almacén de barrio, esta versión casera permite controlar exactamente cada uno de los ingredientes.
Además, estas ricas galletas de limón tienen la gran ventaja de conservarse muy bien durante varios días dentro de un frasco o lata hermética, lo que las vuelve perfectas para matar el antojo dulce, sin recurrir a productos ultraprocesados.
Receta de galletas de limón para bajar de peso, ingredientes
Esta receta, inspirada en una de las fórmulas rápidas difundidas por Paulina Cocina, combina el perfume del limón con la suavidad del coco y la textura de la avena, logrando un bocado crocante por fuera y tierno por dentro.
- 70 g de avena (puede ser arrollada tradicional o combinada con salvado de avena; si se procesa una parte hasta hacerla polvo, las galletas quedan todavía más suaves).
- 30 g de coco rallado.
- 1 huevo
- Ralladura de 1 limón (o medio limón grande, evitando la parte blanca para que no amargue).
- 2 sobres de edulcorante o stevia (ajustable según qué tan dulces las prefieras).
- 1/2 cucharadita de polvo para hornear.
- 1 chorrito de esencia de vainilla.
- 1 pizca de sal (opcional, ayuda a realzar todos los sabores).
Receta de galletas de limón para bajar de peso, paso a paso
- Colocar en un recipiente la avena junto con el coco rallado, el polvo para hornear y el edulcorante. Revolvé bien para que se distribuyan de manera pareja.
- Sumar la ralladura de limón, la esencia de vainilla y la pizca de sal.
- Agregar el huevo e integrar todo primero con un tenedor y luego terminar de unir con las manos hasta formar una pasta húmeda y maleable. Dejar descansar la preparación unos 5 minutos para que tanto la avena como el coco absorban la humedad y se hidraten bien.
- Tomar pequeñas porciones, armar bolitas y aplastar suavemente sobre una placa para horno (apenas aceitada o con papel manteca) para darles forma de galleta. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante unos 10 minutos, o hasta notar que los bordes y la superficie están apenas dorados.