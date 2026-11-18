A diferencia de las galletas que se comprar en el supermercado o almacén de barrio, esta versión casera permite controlar exactamente cada uno de los ingredientes.

Además, estas ricas galletas de limón tienen la gran ventaja de conservarse muy bien durante varios días dentro de un frasco o lata hermética, lo que las vuelve perfectas para matar el antojo dulce, sin recurrir a productos ultraprocesados.

Receta de galletas de limón para bajar de peso, ingredientes

Esta receta, inspirada en una de las fórmulas rápidas difundidas por Paulina Cocina, combina el perfume del limón con la suavidad del coco y la textura de la avena, logrando un bocado crocante por fuera y tierno por dentro.

70 g de avena (puede ser arrollada tradicional o combinada con salvado de avena; si se procesa una parte hasta hacerla polvo, las galletas quedan todavía más suaves).

quedan todavía más suaves). 30 g de coco rallado.

1 huevo

Ralladura de 1 limón (o medio limón grande, evitando la parte blanca para que no amargue).

(o medio grande, evitando la parte blanca para que no amargue). 2 sobres de edulcorante o stevia (ajustable según qué tan dulces las prefieras).

1/2 cucharadita de polvo para hornear.

1 chorrito de esencia de vainilla.

1 pizca de sal (opcional, ayuda a realzar todos los sabores).

Receta de galletas de limón para bajar de peso, paso a paso