Cuando diciembre asoma en el calendario argentino, el aroma a fiestas comienza a mezclarse inevitablemente con el ejercicio de hacer números frente al mostrador de la carnicería. Esta receta de vitel toné con colita de cuadril, es más económica y los resultados son los mismos, un clásico y exquisito vitel toné.
En un contexto donde los precios de ciertos cortes tradicionales parecen haber alcanzado cimas inalcanzables, el ingenio culinario criollo vuelve a demostrar que el buen comer no depende exclusivamente del tamaño de la billetera, sino de saber elegir con astucia, como ocurre al cambiar colita de cuadril por peceto.
La colita de cuadril, es un corte muchas veces olvidado en las carnicerías, tiene una textura tierna que lo convierte en una opción no solo perfecta para hacer el mejor vitel toné en Navidad y Año Nuevo, sino que también es muy versátil para implementar en otras comidas, ya que su sabor inigualable le aporta un sabor único a cualquier comida.
Dentro de ese repertorio festivo, ningún plato despierta tanta devoción unánime ni tanta nostalgia compartida como el vitel toné, el rey indiscutido de nuestras mesas de fin de año.
Con su forma triangular característica, su fibra tierna y una proporción justa de grasa que aporta jugosidad durante el hervor, este corte más económico logra absorber la tradicional salsa de atún, anchoas y alcaparras con una maestría sorprendente, ofreciendo una textura tan suave que el reemplazo pasa prácticamente desapercibido hasta para los paladares más exigentes de la familia.
Así, el ritual de hervir la carne con verduras aromáticas, dejarla enfriar en su propio caldo y bañarla generosamente en esa crema inconfundible sigue tan vigente como siempre, demostrando que la esencia de las fiestas reside en el encuentro y el sabor.
Receta del vitel toné con colita de cuadril: ingredientes
- 1 colita de cuadril entera
- 1 zanahoria
- 1 cebolla
- 1 hoja de laurel
- Sal y pimienta a gusto
Para la salsa
- 1 taza de mayonesa
- 1 lata chica de atún
- 3 o 4 anchoas
- 1 cucharada de mostaza (opcional)
- 1 cucharada de vinagre o jugo de limón
- ½ taza del caldo de cocción
Receta de vitel toné con colita de cuadril: paso a paso
- Colocar la palomita en una olla con agua, agregar la zanahoria, la cebolla cortada en trozos y la hoja de laurel. Condimentar con sal y pimienta, y cocinar a fuego medio durante 1 hora o hasta que esté tierna. Guardar la carne y el caldo.
- En un bol, mezclar la mayonesa, el atún, anchoas, el vinagre y el caldo. Procesar con una minipimer o mezclar a mano. Sí es necesario, agregar caldo.
- Cortar la palomita fría en rodajas finas, acomodar en una fuente y cubrir con la salsa.
- Decorar con lo que tengas en casa, como rodajas de zanahoria cocida o aceitunas picadas, para darle un toque especial.
En pocas palabras
- Alternativa económica: la colita de cuadril reemplaza al peceto en el vitel toné tradicional sin afectar el sabor.
- Ingredientes clave: se detallan los componentes para la carne y la característica salsa de la receta.
- Preparación paso a paso: se explica cómo cocinar la carne y elaborar la salsa para el plato festivo.