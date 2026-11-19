En un contexto donde los precios de ciertos cortes tradicionales parecen haber alcanzado cimas inalcanzables, el ingenio culinario criollo vuelve a demostrar que el buen comer no depende exclusivamente del tamaño de la billetera, sino de saber elegir con astucia, como ocurre al cambiar colita de cuadril por peceto.

La colita de cuadril, es un corte muchas veces olvidado en las carnicerías, tiene una textura tierna que lo convierte en una opción no solo perfecta para hacer el mejor vitel toné en Navidad y Año Nuevo, sino que también es muy versátil para implementar en otras comidas, ya que su sabor inigualable le aporta un sabor único a cualquier comida.