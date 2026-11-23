El bizcochuelo glaseado de limón es sin duda una de las preparaciones que le encanta a todo el mundo y es una receta llena de cualidades. Su aroma cítrico, sumado a una miga tierna y húmeda coronada por una capa crocante de azúcar y jugo fresco, lo convierte en una opción infalible.
A diferencia de otras tortas más elaboradas, para elaborar esta receta no hace falta acudir a métodos profesionales.
El clave del éxito para que quede bien alto y esponjoso, radica en batir correctamente los huevos con el azúcar hasta alcanzar el punto letra y en incorporar los ingredientes secos con movimientos suaves para no perder el aire logrado.
El toque final lo aporta el glaseado real de limón, que al secarse forma una costra blanca brillante y ligeramente ácida que contrasta a la perfección con la suavidad del bizcochuelo.
Receta de bizcochuelo glaseado de limón, ingredientes
Para el bizcochuelo:
- 3 huevos
- 200 g de azúcar (1 taza)
- 100 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
- 120 ml de leche (1/2 taza)
- Ralladura de 2 limones grandes (solo la parte amarilla, para evitar el amargor)
- Jugo de 1 limón exprimido
- 250 g de harina leudante (2 tazas) o harina 0000 con 2 cucharaditas de polvo de hornear.
- 1 pizca de sal
Para el glaseado de limón:
- 150 g de azúcar impalpable
- 2 a 3 cucharadas de jugo de limón fresco
Receta de bizcochuelo glaseado de limón, paso a paso
- Precalentar el horno a temperatura moderada (180 °C). Enmantecar y enharinar un molde de 22 o 24 centímetros para evitar que la masa se pegue durante la cocción.
- En un recipiente amplio, colocar los huevos junto con el azúcar y batir con batidora eléctrica (o a mano con energía) durante unos 5 a 7 minutos, hasta que la preparación duplique o triplique su volumen y tome un color amarillo pálido y cremoso.
- Bajar la velocidad de la batidora e incorporar el aceite en forma de hilo, la leche, la ralladura de los dos limones y el jugo exprimido. Mezclar apenas unos segundos hasta integrar.
- Incorporar la harina: tamizar la harina leudante junto con la pizca de sal y agregar en dos o tres tandas. Integrar con una espátula realizando movimientos envolventes, de abajo hacia arriba, para conservar el aire del batido y evitar que se formen grumos.
- Volcar la mezcla en el molde preparado y llevar al horno durante 35 a 40 minutos. Evitar abrir la puerta durante los primeros 25 minutos para que no baje. El punto exacto se comprueba pinchando el centro con un palillo o cuchillo: debe salir limpio y seco. Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla antes de desmoldar.
- Una vez que el bizcochuelo esté completamente frío, colocar el azúcar impalpable en un bowl y agregar el jugo de limón de a poco, mezclando vigorosamente hasta obtener una crema espesa, lisa y fluida (que caiga en cinta sin ser demasiado líquida). Volcar el glaseado sobre la superficie de la torta dejando que caiga levemente por los bordes, y dejar secar unos 15 minutos antes de cortar y servir.
En pocas palabras
- Receta fácil: Bizcochuelo de limón glaseado, ideal para acompañar el café y el mate.
- Clave esponjosa: Batir huevos y azúcar hasta punto letra, e incorporar ingredientes secos suavemente.
- Toque final: Glaseado de limón con azúcar impalpable para una costra brillante y ácida.
Resumen generado por Thinkindot AI