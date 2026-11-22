En el recetario de las fiestas, los cumpleaños y las mesas de verano en la Argentina, hay un plato frío que siempre ocupa el centro de la escena: el pionono de jamón, queso y mayonesa. Esta receta es simple, rendidora y con sabores que le gustan a toda la familia
Esta preparación es la solución perfecta cuando se busca una entrada vistosa, sin pasar horas en la cocina.
Aunque admite mil variantes con verduras, aceitunas o huevo duro, la versión clásica se destaca por su equilibrio justo entre la esponjosidad de la masa y la cremosidad del relleno.
El verdadero secreto de la receta para que salga impecable, está en usar ingredientes frescos, no excederse con los aderezos para que la masa no se humedezca de más y darle un buen golpe de frío antes de cortar las rodajas.
Receta de pionono clásico de jamón, queso y mayonesa, ingredientes
Para armar un pionono mediano (rinde entre 8 y 10 porciones abundantes), vas a necesitar:
- 1 pionono salado o neutro
- 200 g de jamón cocido natural en fetas finas
- 200 g de queso de máquina (tipo tybo o dambo)
- 5 cucharadas colmadas de mayonesa
- 2 huevos duros picados bien chiquitos
- Opcional para sumar frescura y color: 50 g de aceitunas verdes picadas, unas hojas de lechuga fresca cortadas en juliana fina o tiras de morrón asado.
- Para decorar: un poco más de mayonesa para cubrir por fuera, aceitunas enteras o en rodajas y perejil picado.
Receta de pionono clásico de jamón, queso y mayonesa, paso a paso
- Desenrrollar con mucho cuidado el pionono sobre un repasador limpio y apenas húmedo, o directamente sobre el mismo papel manteca en el que viene envuelto.
- Distribuir una capa pareja de mayonesa sobre toda la superficie de la masa, procurando llegar bien a los bordes, pero dejando libre una franja de unos 2 centímetros en el extremo final para que no se desborde al cerrar.
- Colocar una primera capa prolija con las fetas de jamón cocido cubriendo toda la masa, y por encima disponer las fetas de queso de máquina. Si elegiste sumar los huevos duros picados, las aceitunas o la lechuga bien seca, distribuir de manera pareja sobre el queso.
- Tomando el borde del papel o del repasador más cercano a vos, comenzar a enrollar el pionono hacia adelante ejerciendo una presión suave pero constante. Esto asegura que el arrollado quede bien compacto y sin huecos de aire en el centro.
- Envolver el pionono bien apretado con papel film y llevar a la heladera durante al menos 2 horas para que tome cuerpo. Antes de servirlo, retirar el film, untar por fuera con una fina capa de mayonesa y decorar a gusto con aceitunas, tiras de morrón y la yema de huevo rallada.
En pocas palabras
- Receta Clásica: El pionono de jamón, queso y mayonesa es un plato frío popular en celebraciones argentinas.
- Ingredientes Principales: Incluye pionono salado, jamón cocido, queso de máquina y mayonesa, con opcionales como huevo duro y aceitunas.
- Preparación Sencilla: Se arma enrollando los ingredientes sobre la masa y refrigerando antes de servir, ideal para entradas vistosas.
Resumen generado por Thinkindot AI