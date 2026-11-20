En el asado hay dos cortes que suelen generar respeto, incluso entre los parrilleros más experimentados: el matambre y los chinchulines. Un pequeño descuido en la preparación de la receta, puede hacer que queden duros, gomosos o difíciles de masticar.
Para evitar ese riesgo, existe un truco casero transmitido de generación en generación que sigue vigente en las mejores parrillas: el tiernizado con leche.
El ácido láctico y las enzimas presentes en la leche actúan de forma suave sobre las fibras de la carne y las achuras, rompiendo su dureza natural sin alterar su sabor original y aportando además una suavidad única.
Receta de matambre y chinchulines muy tiernos, ingredientes
Tanto si vas a hacer un matambre entero (vacuno o de cerdo) como una buena tanda de chinchulines trenzados o en rueda a la parrilla, vas a necesitar elementos simples que siempre están en la cocina:
- 1 litro de leche entera (cantidad necesaria hasta cubrir por completo la pieza).
- 3 o 4 dientes de ajo aplastados con piel.
- 2 hojas de laurel y unas ramitas de romero o tomillo fresco.
- 1 cucharadita de pimienta negra en grano.
- 1 cucharadita de ají molido o pimentón dulce.
- El jugo de 1 limón.
- Sal gruesa o entrefina.
Receta de matambre y chinchulines muy tiernos, paso a paso
Cómo preparar el matambre
- Retirar el exceso de grasa gruesa y membranas duras del lado de la carne, dejando apenas una capa fina de grasa para que lo proteja del fuego. Colocar el matambre en una fuente profunda, volcar la leche hasta cubrirlo por completo y sumar los ajos aplastados, el laurel y la pimienta. Tapar con papel film y dejar reposar en la heladera entre 4 y 8 horas (si se deja de un día para el otro, queda todavía más tierno). Al sacarlo, escurrir bien con papel absorbente y llevar a la parrilla a fuego medio, primero del lado de la grasa.
Cómo preparar los chinchulines
- Lavar los chinchulines por fuera con agua fría (sin quitar la grasa interior, que es la que les da sabor y crocancia). Sumergir en un bol con la leche, el jugo de limón, el ajo y el ají molido durante 2 a 3 horas en la heladera. Este baño no solo los ablanda, sino que también suaviza su aroma intenso y los deja bien limpios. Luego escurrir, salar a gusto y cocinar a fuego medio-fuerte hasta que queden bien crocantes por fuera y tiernos por dentro.
Jamás reutilices la leche del remojo una vez que estuvo en contacto con la carne o las achuras crudas. Escurrir bien las piezas antes de apoyarlas sobre la parrilla, evita que el líquido caiga sobre las brasas y levante humo, asegurando un dorado parejo y lleno de sabor.
En pocas palabras
- Receta: Aprende a ablandar matambre y chinchulines antes de hacerlos a la parrilla.
- Ingrediente clave: El uso de leche entera ayuda a romper las fibras de la carne y achuras.
- Tips de cocción: Consejos para preparar ambos cortes y lograr una textura tierna y sabrosa.