Para evitar ese riesgo, existe un truco casero transmitido de generación en generación que sigue vigente en las mejores parrillas: el tiernizado con leche.

El ácido láctico y las enzimas presentes en la leche actúan de forma suave sobre las fibras de la carne y las achuras, rompiendo su dureza natural sin alterar su sabor original y aportando además una suavidad única.