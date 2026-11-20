Entre las opciones frías que nunca fallan cuando hay invitados en casa o se acerca una celebración familiar, el pionono de roquefort, queso crema y nueces ocupa un lugar destacado. Se trata de una receta fácil de hacer y que se hace muy rápido.
A diferencia de los rellenos tradicionales con jamón y mayonesa, la combinación de la receta ofrece un perfil de sabor más sofisticado y equilibrado, donde la intensidad del queso roquefort se suaviza con la cremosidad del queso crema y el contraste crocante de las nueces.
Además de resolverse en pocos minutos con un pionono comprado (o casero, si se dispone de un rato extra), tiene la gran ventaja de poder prepararse con varias horas de anticipación.
El secreto de la receta para que quede impecable está en lograr una pasta bien homogénea a temperatura ambiente y respetar el tiempo de frío antes de cortarlo para que cada rodaja salga firme y prolija.
Receta de pionono de roquefort, queso crema y nueces, ingredientes
- 1 pionono salado o neutro (comprado o casero)
- 150 g de queso roquefort
- 250 g de queso crema firme
- 100 g de nueces peladas y picadas groseramente
- 2 cucharadas de mayonesa o crema de leche espesa
- Pimienta negra recién molida a gusto
- Un puñado de hojas de rúcula fresca o apio picado bien chiquito.
- Para decorar: un poco más de queso crema (o mayonesa) para cubrir por fuera, nueces enteras, hojas de rúcula o perejil picado.
Receta de pionono de roquefort, queso crema y nueces, paso a paso
- Colocar el queso roquefort desmenuzado en un bol y pisar bien con un tenedor hasta deshacer los trozos más grandes. Incorporar el queso crema (y las cucharadas de mayonesa, si decidiste usarlas) junto con la pimienta negra. Mezclar hasta obtener una pasta untuosa, pareja y sin grumos grandes.
- Agregar las nueces picadas a la mezcla de quesos e integrar con movimientos suaves para que queden repartidas de manera uniforme en todo el relleno.
- Desenrollar con cuidado el pionono sobre un repasador limpio o sobre el mismo papel manteca en el que viene envuelto. Untar toda la superficie con una capa pareja de la crema de roquefort y nueces, dejando libre un borde de unos 2 centímetros en el extremo final para evitar que el relleno se desborde al cerrar. Si elegiste sumar hojas de rúcula fresca, este es el momento de distribuirlas por encima antes de cerrar.
- Con ayuda del papel o del repasador, empezar a enrollar el pionono desde el extremo más cercano hacia adelante, ejerciendo una presión suave pero constante para que quede bien compacto y sin espacios de aire en el centro.
- Envolver bien apretado con papel film y llevar a la heladera durante al menos 2 o 3 horas para que el relleno tome consistencia. Antes de llevarlo a la mesa, retirar el film, cubrir por fuera con una fina capa de queso crema y decorar por encima con las mitades de nueces reservadas y unas hojas verdes.
En pocas palabras
- Receta Rápida: Pionono salado con roquefort, queso crema y nueces, ideal para eventos.
- Preparación: Se mezcla un relleno homogéneo y se rellena el pionono para luego enfriar.
- Ventaja: Puede prepararse con antelación y se corta fácilmente antes de servir.
Resumen generado por Thinkindot AI