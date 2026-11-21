Entre las comidas caseras que resuelven un almuerzo familiar o una cena sin complicaciones, la receta de pollo al horno con verduras ocupa un lugar indiscutido en la mesa de todos los argentinos. Es una preparación muy rendidora y se destaca por su increíble sabor.
La receta tiene la enorme ventaja de cocinarse todo junto en una misma fuente, lo que permite que las papas, las cebollas y los morrones absorban los jugos del pollo y las especias, logrando un plato completo y muy sabroso.
Sin embargo, el desafío habitual de esta receta es conseguir el punto justo: que el pollo quede bien dorado por fuera sin secarse por dentro, y que las verduras salgan tiernas sin desarmarse ni quemarse. El secreto está en el tamaño en que se cortan las verduras, en un buen adobo previo y en respetar los tiempos de horno.
Receta de pollo con verduras, ingredientes
- 1 pollo entero trozado (o 4 patas muslo grandes, con piel para que proteja la carne y quede crocante).
- 4 papas medianas peladas y cortadas en cubos grandes o gajos.
- 2 cebollas grandes cortadas en cuartos o pluma gruesa.
- 1 morrón rojo (y medio verde, si querés sumar más color) cortado en tiras anchas.
- 2 zanahorias peladas y cortadas en rodajas gruesas o bastones.
- 3 dientes de ajo aplastados con piel (perfuman sin quemarse).
- Para el adobo del pollo: 4 cucharadas de aceite de oliva o girasol, el jugo de 1 limón, 1 cucharada de pimentón dulce, 1 cucharadita de orégano seco, 1 cucharadita de ají molido, sal y pimienta negra a gusto.
- Opcional para sumar más jugo: 1/2 taza de caldo de verduras o un chorrito de vino blanco.
Receta de pollo con verduras, paso a paso
En un recipiente chico, mezclar el aceite con el jugo de limón, el pimentón, el orégano, el ají molido, sal y pimienta hasta formar una emulsión pareja. Este adobo no solo aporta sabor, sino que es clave para darle ese color dorado tentador a la piel.
- Colocar las papas, las zanahorias, las cebollas, el morrón y los ajos en una fuente amplia. Salpimentar, rociar con un chorrito de aceite y mezclar bien con las manos para que todas las verduras queden impregnadas. Acomodar las presas de pollo por encima (con la piel hacia arriba) y pincelar generosamente con el adobo preparado.
- Llevar la fuente a horno precalentado a temperatura media-fuerte (190 °C a 200 °C) durante unos 35 minutos. Sí se nota que la fuente se seca muy rápido, agregar el medio vaso de caldo o vino blanco por un costado para mantener la humedad.
- Pasado ese tiempo, retirar un instante la fuente, remover un poco las papas para que se doren parejo de todos lados, volver a pincelar el pollo con los jugos de la propia fuente y cocinar por otros 20 a 25 minutos, hasta que la piel esté bien crocante y al pinchar el muslo salga jugo transparente (sin rastros rosados).
En pocas palabras
- Receta tradicional: El pollo al horno con verduras asadas es ideal para resolver un almuerzo o cena, cocinándose todo junto.
- Clave del éxito: Conseguir el punto justo dorando el pollo sin secarlo y tiernizando las verduras.
- Preparación simple: Mezclar adobo, colocar verduras en fuente, añadir pollo, pincelar y cocinar en horno medio-fuerte.