La receta tiene la enorme ventaja de cocinarse todo junto en una misma fuente, lo que permite que las papas, las cebollas y los morrones absorban los jugos del pollo y las especias, logrando un plato completo y muy sabroso.

Sin embargo, el desafío habitual de esta receta es conseguir el punto justo: que el pollo quede bien dorado por fuera sin secarse por dentro, y que las verduras salgan tiernas sin desarmarse ni quemarse. El secreto está en el tamaño en que se cortan las verduras, en un buen adobo previo y en respetar los tiempos de horno.