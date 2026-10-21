Los cocineros coinciden: "Para que la receta de papas al horno quede dorada por fuera y tierna por dentro, agrega 2 cucharadas de fécula de maíz"

Este polvo, también conocido como maicena, se utiliza habitualmente para espesar salsas, pero también puede ayudar a mejorar la textura de las verduras asadas. La clave de esta receta está en aplicar una capa fina de fécula y controlar la humedad de las papas antes de llevarlas al horno.

Cómo utilizar la maicena para conseguir una receta de papas más crujientes

El procedimiento es sencillo para lograr una papas crujientes es sencillo y no requiere añadir más aceite. Para preparar una bandeja para unas cuatro personas, se pueden utilizar un kilogramo de papas, dos cucharadas de fécula de maíz, aceite de oliva, sal y las especias que se prefieran.