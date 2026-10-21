La fécula de maíz puede marcar la diferencia entre unas papas al horno blandas y otras con una cubierta dorada y crujiente. Sin necesidad de añadir aceite, este truco es una forma sencilla de mejorar una receta tradicional.
Los cocineros coinciden: "Para que la receta de papas al horno quede dorada por fuera y tierna por dentro, agrega 2 cucharadas de fécula de maíz"
Cocineros expertos revelan cómo la maicena puede transformar tus papas al horno en un plato crujiente por fuera y tierno por dentro.
Este polvo, también conocido como maicena, se utiliza habitualmente para espesar salsas, pero también puede ayudar a mejorar la textura de las verduras asadas. La clave de esta receta está en aplicar una capa fina de fécula y controlar la humedad de las papas antes de llevarlas al horno.
Cómo utilizar la maicena para conseguir una receta de papas más crujientes
El procedimiento es sencillo para lograr una papas crujientes es sencillo y no requiere añadir más aceite. Para preparar una bandeja para unas cuatro personas, se pueden utilizar un kilogramo de papas, dos cucharadas de fécula de maíz, aceite de oliva, sal y las especias que se prefieran.
- Corta las papas en trozos similares. De esta manera, se cocinarán de forma más uniforme. Si se busca una textura especialmente crujiente, conviene hervirlas entre cinco y diez minutos, hasta que los bordes comiencen a ablandarse, sin dejar que se deshagan.
- Escúrrelas y elimina la humedad superficial. Este paso es importante porque el exceso de agua dificulta que se forme una cubierta seca durante el horneado. Si las has hervido, puedes sacudirlas suavemente en la olla para que los bordes queden ligeramente rugosos.
- Añade la fécula de maíz. Cuando las papas estén bien escurridas, espolvorea las dos cucharadas y mezcla hasta cubrirlas con una película fina. Después, incorpora un poco de aceite, sal, pimienta, ajo en polvo o romero, según el gusto.
- Hornéalas a temperatura alta. Distribuye las piezas en una bandeja, sin amontonarlas, y cocínalas a unos 220 °C durante 35-45 minutos, dependiendo de su tamaño. Dales la vuelta a mitad de la cocción para que se doren por distintos lados.
¿Por qué funciona esta receta?
La fécula contribuye a formar una capa superficial que se seca y endurece con el calor. Al mismo tiempo, el agua del interior de las papas se transforma en vapor y ayuda a mantener una textura tierna. El resultado de esta receta puede ser una cubierta más crujiente sin necesidad de aumentar la cantidad de grasa.
Eso sí, añadir más maicena a las papas no significa conseguir mejores resultados. Una cantidad excesiva puede dejar una película blanquecina o una textura harinosa. También es importante dejar espacio entre las papas para que la humedad escape y el calor circule.
En pocas palabras
- Maicena para papas: Dos cucharadas de fécula de maíz logran papas al horno doradas y crujientes sin añadir más aceite.
- Preparación: Cortar, hervir brevemente (opcional), secar bien, mezclar con fécula y condimentar antes de hornear a alta temperatura.
- Beneficio clave: La fécula crea una capa crujiente externa mientras el vapor interno mantiene la ternura, optimizando la receta tradicional.