Cuántas cucharadas soperas de sal gruesa se necesitan para eliminar el moho de las paredes

La sal gruesa actúa como un potente deshumidificador natural debido a sus propiedades higroscópicas: tiene la capacidad de atraer y absorber las moléculas de agua suspendidas en el aire.

La sal gruesa, cada vez más presente en el mundo de los trucos caseros.

Al reducir drásticamente el nivel de humedad en los rincones más fríos, le quita al moho el ambiente idóneo que necesita para reproducirse y colonizar la pared.

La medida justa: cuántas cucharadas soperas de sal gruesa se necesitan

Para aplicar correctamente este truco casero en las zonas afectadas de la casa, la cantidad exacta dependerá del tamaño del recipiente y del espacio que se busque proteger:

Para placares, cajones o rincones pequeños: colocar entre 4 y 6 cucharadas soperas de sal gruesa en un vaso o taza.

colocar entre de gruesa en un vaso o taza. Para habitaciones o baños medianos: se recomiendan entre 8 y 12 cucharadas soperas en un recipiente de boca ancha o frasco mediano.

se recomiendan entre en un recipiente de boca ancha o frasco mediano. Para ambientes amplios o livings: usar entre 15 y 20 cucharadas soperas repartidas en dos o tres recipientes distribuidos cerca de las paredes frías.

Si bien este truco casero resulta altamente efectivo para absorber la humedad previa y prevenir la reaparición del moho, es fundamental mantener los ambientes aireados al menos 15 minutos al día y revisar posibles filtraciones en el techo o tuberías para garantizar un hogar completamente limpio y saludable.