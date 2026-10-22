Cuántas cucharadas soperas de sal gruesa se necesitan para eliminar el moho de las paredes

Con la llegada de las distintas estaciones o la falta de ventilación adecuada en el hogar, la acumulación de humedad en los ambientes suele convertirse en un problema recurrente para muchas familias. Afortunadamente, una sencilla mezcla casera a base de sal gruesa.
Para combatir las manchas oscuras, el moho y el olor a encierro en las superficies de la casa, no siempre hace falta recurrir a limpiadores costosos o químicos industriales agresivos. Un gran aliado natural para controlar la humedad ambiente antes de que arruine la pintura de la casa es la sal gruesa.
Por qué la sal gruesa es un excelente aliado contra el moho
La aparición de moho en los rincones no solo afecta la estética de la vivienda, sino que también impacta en la salud de la familia y en el ambiente cotidiano.
La sal gruesa actúa como un potente deshumidificador natural debido a sus propiedades higroscópicas: tiene la capacidad de atraer y absorber las moléculas de agua suspendidas en el aire.
Al reducir drásticamente el nivel de humedad en los rincones más fríos, le quita al moho el ambiente idóneo que necesita para reproducirse y colonizar la pared.
La medida justa: cuántas cucharadas soperas de sal gruesa se necesitan
Para aplicar correctamente este truco casero en las zonas afectadas de la casa, la cantidad exacta dependerá del tamaño del recipiente y del espacio que se busque proteger:
- Para placares, cajones o rincones pequeños: colocar entre 4 y 6 cucharadas soperas de sal gruesa en un vaso o taza.
- Para habitaciones o baños medianos: se recomiendan entre 8 y 12 cucharadas soperas en un recipiente de boca ancha o frasco mediano.
- Para ambientes amplios o livings: usar entre 15 y 20 cucharadas soperas repartidas en dos o tres recipientes distribuidos cerca de las paredes frías.
Si bien este truco casero resulta altamente efectivo para absorber la humedad previa y prevenir la reaparición del moho, es fundamental mantener los ambientes aireados al menos 15 minutos al día y revisar posibles filtraciones en el techo o tuberías para garantizar un hogar completamente limpio y saludable.
En pocas palabras
- Sal gruesa: es un deshumidificador natural efectivo contra el moho en casa.
- Cantidad: varía de 4 a 20 cucharadas soperas según el tamaño del ambiente.
- Prevención: requiere ventilación diaria y revisar posibles filtraciones.