Cómo actúa la ameba comecerebros que provocó la muerte del niño de 10 años en Catamarca

Cómo entra la ameba comecerebros al cuerpo y llega al cerebro

La Naegleria fowleri, conocida como ameba comecerebros, es un microorganismo que puede encontrarse en cuerpos de agua dulce, especialmente cuando las temperaturas son elevadas. La infección puede producirse cuando el agua contaminada ingresa por la nariz, por ejemplo, al zambullirse o bucear en lagos y ríos. También puede ocurrir durante lavados nasales con agua contaminada.

Una vez dentro del organismo, la ameba avanza a través del sistema olfativo hasta alcanzar el sistema nervioso central. Allí destruye células cerebrales y desencadena una respuesta inflamatoria que puede aumentar la presión intracraneal y provocar daños graves. La infección puede evolucionar rápidamente y resultar mortal.