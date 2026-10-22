La ameba comecerebros quedó bajo investigación en Catamarca tras la muerte de un niño de 10 años por meningoencefalitis amebiana primaria. Las autoridades buscan determinar si el menor se contagió en las Termas de Fiambalá, cuyo complejo fue clausurado preventivamente mientras se realizan análisis del agua.
Cómo actúa la ameba comecerebros que provocó la muerte del niño de 10 años en Catamarca
La infección puede ingresar por la nariz y avanzar hasta el cerebro. Investigan si el nene se contagió en las Termas de Fiambalá
Cómo entra la ameba comecerebros al cuerpo y llega al cerebro
La Naegleria fowleri, conocida como ameba comecerebros, es un microorganismo que puede encontrarse en cuerpos de agua dulce, especialmente cuando las temperaturas son elevadas. La infección puede producirse cuando el agua contaminada ingresa por la nariz, por ejemplo, al zambullirse o bucear en lagos y ríos. También puede ocurrir durante lavados nasales con agua contaminada.
Una vez dentro del organismo, la ameba avanza a través del sistema olfativo hasta alcanzar el sistema nervioso central. Allí destruye células cerebrales y desencadena una respuesta inflamatoria que puede aumentar la presión intracraneal y provocar daños graves. La infección puede evolucionar rápidamente y resultar mortal.
Los síntomas suelen aparecer alrededor de cinco días después de la exposición, aunque el tiempo puede variar. A partir de ese momento, el deterioro puede avanzar con rapidez debido al daño en los tejidos cerebrales. Tras el caso registrado en Catamarca, las autoridades investigan los posibles lugares de exposición del menor y analizan las aguas termales para determinar si existe una relación con la infección.