Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron: conocé todos los detalles de la boda

Para la ocasión, Lali eligió un vestido blanco de estética minimalista, con breteles finos, espalda descubierta y un largo velo de encaje. Pedro, por su parte, lució un traje beige claro con camisa blanca. Uno de los detalles de la ceremonia fue que estuvo a cargo de Martín Rechimuzzi, amigo de la pareja, quien confirmó su participación en redes sociales con un mensaje: "Me tocó la honra de casarlos. Los amo para siempre".

Todos los detalles de la boda de Lali

La fiesta de casamiento también tuvo propuestas originales. El menú incluyó clásicos argentinos, como asado y milanesas con puré, mientras que la torta de nueve pisos fue una creación de Damián Betular. Además, los invitados recibieron cámaras analógicas para registrar distintos momentos de la celebración. Entre los souvenirs también hubo remeras con frases como "Ni en pedo me caso", encendedores con referencias a Lali y pequeños frascos de "Lalikal", preparados para combatir la resaca.