Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado 31 de octubre en una ceremonia íntima en Casa Carlos, una antigua casona del barrio porteño de San Telmo. La celebración reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo, bajo un importante operativo de seguridad para preservar la privacidad de los invitados.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron: conocé todos los detalles de la boda
La pareja dio el sí en una antigua casona de San Telmo, rodeada de familiares y amigos. Hubo una torta de Betular, platos típicos argentinos y famosos invitados
Para la ocasión, Lali eligió un vestido blanco de estética minimalista, con breteles finos, espalda descubierta y un largo velo de encaje. Pedro, por su parte, lució un traje beige claro con camisa blanca. Uno de los detalles de la ceremonia fue que estuvo a cargo de Martín Rechimuzzi, amigo de la pareja, quien confirmó su participación en redes sociales con un mensaje: "Me tocó la honra de casarlos. Los amo para siempre".
Todos los detalles de la boda de Lali
La fiesta de casamiento también tuvo propuestas originales. El menú incluyó clásicos argentinos, como asado y milanesas con puré, mientras que la torta de nueve pisos fue una creación de Damián Betular. Además, los invitados recibieron cámaras analógicas para registrar distintos momentos de la celebración. Entre los souvenirs también hubo remeras con frases como "Ni en pedo me caso", encendedores con referencias a Lali y pequeños frascos de "Lalikal", preparados para combatir la resaca.
La música estuvo a cargo de Miranda!, que hizo bailar a los invitados con algunos de sus hits, y la celebración continuó hasta la madrugada. Este domingo por la noche, los recién casados compartieron las primeras fotos oficiales de la boda en Instagram. "Fuimos inmensamente felices. Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor", escribió la cantante.