El flamante presidente de Paraguay prometió devolver el dinero a los 3 millones de ahorristas

Por su parte, Alliana cuestionó los viajes al exterior y sostuvo que es momento de trabajar en el territorio paraguayo. Por este motivo, adelantó que sus ministros van a viajar lo menos posible, les pidió construir una nación digna.

"No quiero tibios", advirtió el mandatario, que planteó un gobierno enfocado en la gestión, el sacrificio y la recuperación de los servicios del Estado, especialmente la salud.

Festejos por la destitución y pedidos para que también se vaya Alliana

La gente celebraba este viernes por la tarde en las calles de Asunción la destitución de Peña.

La destitución de Peña desató una fuerte movilización en las calles de Asunción, donde miles de paraguayos salieron a expresar su rechazo y celebrar la decisión del Congreso. Jóvenes, estudiantes, trabajadores, comerciantes y ahorristas afectados por el colapso bancario se concentraron en las inmediaciones de la plaza del Congreso y en el centro de la capital, con banderas paraguayas, carteles contra la corrupción y cánticos.

Pero la celebración no fue unánime. Mientras algunos festejaban la salida de Peña, otros reclamaban que Pedro Alliana también deje el poder, al considerarlo corresponsable de la crisis que desembocó en el descalabro financiero y profundizó el deterioro social. Para esos manifestantes, el cambio de presidente no alcanza si quienes consideran responsables de la situación siguen en el gobierno.