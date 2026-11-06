El flamante presidente de Paraguay prometió devolver el dinero a los 3 millones de ahorristas

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, asumió este viernes y prometió compensar plenamente a los ahorristas afectados por el descalabro financiero que atraviesa el país. "No los vamos a dejar solos", aseguró durante su discurso de asunción al referirse a las 3 millones afectadas tras el colapso del Banco Ueno.
Alliana también pidió transparencia innegociable, ordenó dar prioridad a los sectores más vulnerables y reclamó a sus funcionarios que rindan cuentas diariamente sobre las medidas que adopten para revertir la situación.
En tanto, miles de paraguayos salieron a las calles. Algunos a festejar la destitución de Peña pero también hubo quienes pedían que también se vaya Alliana por considerarlo parte del gobierno que propició la crisis.
Por su parte, Alliana cuestionó los viajes al exterior y sostuvo que es momento de trabajar en el territorio paraguayo. Por este motivo, adelantó que sus ministros van a viajar lo menos posible, les pidió construir una nación digna.
"No quiero tibios", advirtió el mandatario, que planteó un gobierno enfocado en la gestión, el sacrificio y la recuperación de los servicios del Estado, especialmente la salud.
Festejos por la destitución y pedidos para que también se vaya Alliana
La destitución de Peña desató una fuerte movilización en las calles de Asunción, donde miles de paraguayos salieron a expresar su rechazo y celebrar la decisión del Congreso. Jóvenes, estudiantes, trabajadores, comerciantes y ahorristas afectados por el colapso bancario se concentraron en las inmediaciones de la plaza del Congreso y en el centro de la capital, con banderas paraguayas, carteles contra la corrupción y cánticos.
Pero la celebración no fue unánime. Mientras algunos festejaban la salida de Peña, otros reclamaban que Pedro Alliana también deje el poder, al considerarlo corresponsable de la crisis que desembocó en el descalabro financiero y profundizó el deterioro social. Para esos manifestantes, el cambio de presidente no alcanza si quienes consideran responsables de la situación siguen en el gobierno.