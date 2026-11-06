La Justicia de Paraguay detuvo en su casa al expresidente Santiago Peña tras su destitución

El recientemente destituido Santiago Peña tiene orden de detención. Foto: Noticias Argentinas

La crisis que terminó con la presidencia de Peña

La investigación está vinculada con el colapso de Ueno Bank, una entidad financiera que llegó a concentrar alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos y cuyos problemas dejaron a casi 3 millones de clientes sin acceso a sus depósitos.

El Banco Central de Paraguay dispuso iniciar el procedimiento de resolución de la entidad después de detectar graves problemas de solvencia.

La crisis también puso bajo la lupa los vínculos entre el banco, el Grupo Vázquez y el entonces presidente Santiago Peña, quien había tenido participación accionaria en empresas relacionadas con ese conglomerado.

Un juicio político y una salida anticipada

El derrumbe de la entidad financiera derivó en protestas, investigaciones penales y un proceso de juicio político contra Peña.

El mandatario presentó su renuncia, pero el Congreso avanzó con el procedimiento y el Senado aprobó este viernes su destitución por mal desempeño de sus funciones.

Con esa decisión, el vicepresidente Pedro Alliana quedó al frente del Poder Ejecutivo. La salida de Peña no cerró, sin embargo, las investigaciones sobre las presuntas irregularidades financieras y el manejo de los fondos públicos depositados en Ueno Bank.