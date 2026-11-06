La Justicia de Paraguay detuvo en su casa al expresidente Santiago Peña tras su destitución

El escándalo financiero que sacudió a Paraguay y terminó con la salida de Santiago Peña de la Presidencia sumó un nuevo capítulo judicial. El Ministerio Público ordenó la detención contra el exmandatario y Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central de Paraguay y exdirectivo de Ueno, en el contexto de una investigación por presunta lesión de confianza y otros delitos.
Según la nota fiscal N.º 97, Peña deberá permanecer detenido en su domicilio hasta quedar a disposición del Ministerio Público. En tanto, Carvallo deberá ser alojado en las dependencias que determine la Comandancia de la Policía Nacional.
La disposición fue comunicada oficialmente a la Policía para que proceda con su cumplimiento, lo que se concretó pasadas las 20 en su casa de Asunción.
La crisis que terminó con la presidencia de Peña
La investigación está vinculada con el colapso de Ueno Bank, una entidad financiera que llegó a concentrar alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos y cuyos problemas dejaron a casi 3 millones de clientes sin acceso a sus depósitos.
El Banco Central de Paraguay dispuso iniciar el procedimiento de resolución de la entidad después de detectar graves problemas de solvencia.
La crisis también puso bajo la lupa los vínculos entre el banco, el Grupo Vázquez y el entonces presidente Santiago Peña, quien había tenido participación accionaria en empresas relacionadas con ese conglomerado.
Un juicio político y una salida anticipada
El derrumbe de la entidad financiera derivó en protestas, investigaciones penales y un proceso de juicio político contra Peña.
El mandatario presentó su renuncia, pero el Congreso avanzó con el procedimiento y el Senado aprobó este viernes su destitución por mal desempeño de sus funciones.
Con esa decisión, el vicepresidente Pedro Alliana quedó al frente del Poder Ejecutivo. La salida de Peña no cerró, sin embargo, las investigaciones sobre las presuntas irregularidades financieras y el manejo de los fondos públicos depositados en Ueno Bank.
En pocas palabras
- Exmandatario: Santiago Peña deberá cumplir arresto domiciliario en Paraguay.
- Causa judicial: el Ministerio Público solicitó la detención de Peña por el caso Ueno Bank.
- Origen de la crisis: la investigación vincula el colapso de Ueno Bank con fondos públicos.