Fue destituido Santiago Peña, presidente de Paraguay, por el colapso de Ueno Bank

Minutos antes de que el Congreso votara por su destitución, Santiago Peña volvió a expresarse a través de las redes sociales. “Presenté mi renuncia para evitar más daño al país”, escribió en la red social X.

Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal.



Hoy nos toca unirnos como… — Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026

La caída del presidente paraguayo Santiago Peña

Durante la mañana, Santiago Peña había solicitado una prórroga de 72 horas para preparar su defensa en el juicio político que enfrenta en medio de la crisis desatada por el colapso de Ueno Bank. Sin embargo, el Senado rechazó el pedido y decidió avanzar con el procedimiento.

Fue destituido durante la tarde de este viernes luego de una votación en el Congreso y la noticia causó fuerte impacto en la región.

En Asunción se multiplicaron las protestas de los ahorristas imposibilitados de acceder a su dinero.

Santiago Peña mandó a sus abogados al Congreso paraguayo

Siendo aún presidente de Paraguay, Santiago Peña no se hizo presente en el Congreso para su defensa, pero si lo hicieron sus abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes cuestionaron las pruebas del libelo acusatorio.

Uno de los primeros en hablar fue Ricardo Preda, quien aseguró: "Una cosa es traer recortes de tijerita de un medio de comunicación y otra muy distinta es traer pruebas para bajar a un Presidente".

El mandatario presentó una nota formal dirigida al titular del Congreso, Basilio Núñez, en la que cuestionó los plazos establecidos para responder a las acusaciones. Según explicó, recibió la notificación oficial a las 22.15 del jueves, cuando debía presentarse a ejercer su defensa este viernes a las 10.

Peña sostuvo que el tiempo disponible era insuficiente para analizar el expediente y organizar una estrategia legal. El documento acusatorio tiene 15 páginas y está acompañado por anexos que suman alrededor de 300 fojas.

Santiago Peña y sus abogados, poco antes de ser destituido de la presidencia de Paraguay.

Qué argumentó Santiago Peña para pedir una prórroga

El ahora ex mandatario paraguayo consideró que el procedimiento debía garantizar las condiciones necesarias para ejercer su derecho a defensa. En ese sentido, remarcó que necesitaba tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza, revisar las pruebas y preparar una respuesta a los cuestionamientos.

"En 12 horas no se puede analizar una acusación de 300 fojas", sostuvo Peña al fundamentar su solicitud. Además, en el escrito también advirtió que un plazo inferior a 12 horas no cumple con las garantías que corresponden a un proceso del que puede derivar una sanción.

Por ese motivo, solicitó formalmente que se le concedieran 72 horas adicionales para presentar sus argumentos y ofrecer las pruebas correspondientes. Pese al planteo, el Senado rechazó la solicitud y mantuvo el avance del juicio político.

Cronología de la crisis política que sacude a Paraguay

El proceso contra Peña se desencadenó luego de la crisis financiera de Ueno Bank, una de las principales entidades digitales del país, cuya situación generó preocupación entre millones de usuarios y ahorristas.

El caso provocó fuertes cuestionamientos políticos por los presuntos vínculos de Peña con el grupo empresarial al que pertenece la entidad bancaria.

En medio del escándalo, Peña anunció el jueves su renuncia a la Presidencia de Paraguay. Sin embargo, el Congreso no llegó a tratarla por falta de quórum, por lo que su dimisión no fue aceptada y el mandatario continúa formalmente en funciones.

La Cámara de Diputados había aprobado por unanimidad impulsar el juicio político en su contra. Posteriormente, el Senado comenzó a avanzar con el procedimiento para determinar su responsabilidad política.

La situación mantiene al país en un escenario de fuerte incertidumbre institucional, mientras continúan los reclamos de los ahorristas afectados por la crisis bancaria.