El gobierno argentino descartó que Santiago Peña esté en el país

La crisis institucional que afecta a Santiago Peña

La renuncia de Santiago Peña se produjo en la tarde del jueves, anunciada a través de su cuenta oficial de X. El mandatario paraguayo expresó que su decisión la tomaba “pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”.

La dimisión ocurre tras una fuerte presión de diputados opositores y sectores disidentes del Partido Colorado, quienes habían impulsado un juicio político en su contra por supuesto mal desempeño de funciones. En efecto, el Senado no le aceptó la renuncia y se espera que haya noticias sobre el avance de esa situación este viernes.

Peña, quien había sido aliado de Javier Milei y elogiado en diversas ocasiones por el presidente argentino, pidió disculpas al pueblo paraguayo por eventuales fallas en su gestión. Aseguró que su prioridad será “la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros” al sistema financiero de su país.