El gobierno argentino negó de forma categórica la presencia del expresidente paraguayo Santiago Peña en territorio nacional. La comunicación oficial surge ante versiones periodísticas originadas en Paraguay que especulaban sobre el paradero del mandatario tras su renuncia al Poder Ejecutivo -algo que aún está por resolverse-, en medio de un escándalo bancario en su país.
El gobierno argentino descartó que Santiago Peña esté en el país
El gobierno argentino descartó la presencia de Santiago Peña en el país tras las versiones surgidas a raíz de su renuncia al cargo
Fuentes consultadas por Noticias Argentinas aseguraron que Peña no ha pisado suelo argentino, desmintiendo así las noticias que circulaban en medios paraguayos. Por ahora, la postura del oficialismo local es de monitoreo de los acontecimientos en el país vecino, pero sin emitir comunicados ni posicionamientos formales sobre la situación.
En paralelo, el presidente Javier Milei mantuvo el silencio que caracteriza su administración frente a situaciones internacionales sensibles. El mandatario se limitó a compartir en sus redes sociales contenido relacionado con su libro, elogios a su gestión económica y datos positivos de la macroeconomía nacional, sin hacer referencia alguna a la crisis que atraviesa su par paraguayo.
La crisis institucional que afecta a Santiago Peña
La renuncia de Santiago Peña se produjo en la tarde del jueves, anunciada a través de su cuenta oficial de X. El mandatario paraguayo expresó que su decisión la tomaba “pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”.
La dimisión ocurre tras una fuerte presión de diputados opositores y sectores disidentes del Partido Colorado, quienes habían impulsado un juicio político en su contra por supuesto mal desempeño de funciones. En efecto, el Senado no le aceptó la renuncia y se espera que haya noticias sobre el avance de esa situación este viernes.
Peña, quien había sido aliado de Javier Milei y elogiado en diversas ocasiones por el presidente argentino, pidió disculpas al pueblo paraguayo por eventuales fallas en su gestión. Aseguró que su prioridad será “la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros” al sistema financiero de su país.
En pocas palabras
- Gobierno argentino: negó categóricamente la presencia de Santiago Peña en el país tras versiones periodísticas.
- Situación en Paraguay: el mandatario renunció ante un juicio político por supuesto mal desempeño y un escándalo bancario.
- Javier Milei: mantuvo silencio, compartiendo contenido sobre su libro y gestión económica en redes sociales.