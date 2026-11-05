Pedro Alliana, el hombre fuerte de "Honor Colorado" que asume la presidencia de Paraguay tras la salida de Peña

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez -conocido en la política paraguaya simplemente como Pedro Alliana o por su apodo, "Mangui"- quedará a cargo de la primera magistratura de la República del Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña. Honor Colorado es el sector interno al que pertenece.
A sus 52 años, este dirigente histórico del Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana - ANR) y pieza fundamental del cartismo transita del rol de vicepresidente al sillón presidencial en un escenario de fuerte impacto institucional.
Nacido en la ciudad de Pilar (departamento de Ñeembucú) el 19 de febrero de 1974, Alliana proviene de una familia con arraigo político local (sus padres fueron concejales departamentales). Antes de volcarse de lleno a la actividad pública y comercial, tuvo una destacada etapa juvenil vinculada al deporte: fue jugador de básquetbol e integró la selección nacional de Paraguay en 1991.
Superó una leucemia
Su temple personal también se vio puesto a prueba en el plano médico. A finales de 2018 fue diagnosticado con leucemia, lo que lo obligó a someterse a complejos tratamientos de quimioterapia en el Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, Brasil, superando un cuadro crítico de salud que incluyó un paro cardíaco. En marzo de 2019 regresó a su país tras recibir el alta médica.
Una carrera construida desde las bases del Partido Colorado
La trayectoria política de Alliana combina la gestión territorial con el control de las estructuras partidarias más pesadas del país:
- Inicios locales (2006-2013): tras un intento fallido por la intendencia de Pilar en 2006, se postuló y ganó la gobernación del departamento de Ñeembucú para el período 2008-2013.
- Salto al Congreso (2013-2023): fue electo diputado nacional por su departamento natal en 2013 y reelecto consecutivamente. Además, ejerció un peso clave al presidir la Cámara de Diputados durante tres períodos consecutivos (2019-2022).
- Liderazgo partidario (2015-2023): fue electo presidente de la Junta de Gobierno de la ANR (Partido Colorado) en 2015 y reelecto en 2021, consolidándose como un operador de máxima confianza del expresidente Horacio Cartes al frente del movimiento interno Honor Colorado.
En las elecciones generales del 30 de abril de 2023, integró la fórmula presidencial del Partido Colorado junto a Santiago Peña, logrando la victoria y asumiendo la vicepresidencia el 15 de agosto de ese mismo año.
Considerado un dirigente de perfil pragmático, con fuerte manejo territorial y una profunda lealtad al aparato cartista, Alliana asume ahora la titularidad del Poder Ejecutivo con el desafío de garantizar la estabilidad política e institucional del país sudamericano.
En pocas palabras
- Pedro Alliana: asume la presidencia de Paraguay hasta 2028 tras la renuncia de Santiago Peña.
- Trayectoria: fue vicepresidente, jugador de básquetbol de la selección y superó una leucemia.
- Sector político: pertenece al movimiento Honor Colorado.,