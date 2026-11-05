Pedro Alliana, el hombre fuerte de "Honor Colorado" que asume la presidencia de Paraguay tras la salida de Peña

2023. Santigo Peña y Pedro Alliana el día que asumieron como presidente y vicepresidente de Paraguay. Foto: Instagram Pedro alliana

Superó una leucemia

Su temple personal también se vio puesto a prueba en el plano médico. A finales de 2018 fue diagnosticado con leucemia, lo que lo obligó a someterse a complejos tratamientos de quimioterapia en el Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, Brasil, superando un cuadro crítico de salud que incluyó un paro cardíaco. En marzo de 2019 regresó a su país tras recibir el alta médica.

Una carrera construida desde las bases del Partido Colorado

La trayectoria política de Alliana combina la gestión territorial con el control de las estructuras partidarias más pesadas del país:

Inicios locales (2006-2013): tras un intento fallido por la intendencia de Pilar en 2006, se postuló y ganó la gobernación del departamento de Ñeembucú para el período 2008-2013.

tras un intento fallido por la intendencia de Pilar en 2006, se postuló y ganó la para el período 2008-2013. Salto al Congreso (2013-2023): fue electo diputado nacional por su departamento natal en 2013 y reelecto consecutivamente. Además, ejerció un peso clave al presidir la Cámara de Diputados durante tres períodos consecutivos (2019-2022).

fue electo diputado nacional por su departamento natal en 2013 y reelecto consecutivamente. Además, ejerció un peso clave al presidir la durante tres períodos consecutivos (2019-2022). Liderazgo partidario (2015-2023): fue electo presidente de la Junta de Gobierno de la ANR (Partido Colorado) en 2015 y reelecto en 2021, consolidándose como un operador de máxima confianza del expresidente Horacio Cartes al frente del movimiento interno Honor Colorado.

En las elecciones generales del 30 de abril de 2023, integró la fórmula presidencial del Partido Colorado junto a Santiago Peña, logrando la victoria y asumiendo la vicepresidencia el 15 de agosto de ese mismo año.

Considerado un dirigente de perfil pragmático, con fuerte manejo territorial y una profunda lealtad al aparato cartista, Alliana asume ahora la titularidad del Poder Ejecutivo con el desafío de garantizar la estabilidad política e institucional del país sudamericano.